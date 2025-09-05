Video Un cunoscut influencer s-a rănit grav după ce a căzut cu trotineta în București: „Chiar și cu fața făcută varză nimic nu se compară cu mâncarea românească”

Un influencer și regizor stabilit în New York (SUA) s-a accidentat după ce a căzut cu trotineta în București. Edsta, un tânăr de 32 de ani, născut în România și mutat cu familia în Atlanta, a revenit pentru prima dată în vizită după 24 de ani.

Edsta a povestit incidentul pe Instagram.

„Am vrut să sar o bordură, dar trotineta a rămas acolo și eu am zburat direct pe asfalt. Noroc că eram chiar în fața spitalului. Prietenii mei au insistat să mergem la spital. Oamenii de acolo m-au ajutat imediat”, a spus Edsta.

Întrebat ce îi lipsește cel mai mult din România, Edsta a răspuns: „Peisajele, cultura și mâncarea”!

Potrivit influencerului, chiar și cu fața făcută „varză” nimic nu se compară cu „mâncarea românească”.