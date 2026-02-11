Motivul pentru care a revenit din concediu paternal judecătorul CCR Gheorghe Stan. Care a fost poziția lui privind sesizarea CJUE

Judecătorul Curții Constituționale Gheorghe Stan a revenit din concediul paternal pentru a participa la ședința CCR privind reforma pensiilor magistraților. Acesta s-a pronunțat în favoarea solicitării Înaltei Curți de Casație și Justiție de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Gheorghe Stan ar fi formulat personal o cerere de trimitere a proiectului la instanța europeană, cu mai multe întrebări preliminare, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

Ședința Curții Constituționale pe tema reformei pensiilor magistraților a durat mai puțin de o oră. Prezența lui Gheorghe Stan a fost surprinzătoare, în condițiile în care acesta solicitase și primise zece zile de concediu paternal.

Surse Antena 3 CNN susțin că, în cadrul ședinței de astăzi, a existat o solicitare de introducere pe ordinea de zi a cererii formulate de Înalta Curte privind sesizarea CJUE. Propunerea a fost supusă votului, însă a fost respinsă, motiv pentru care președinta CCR a stabilit un nou termen de dezbatere, pe 18 februarie.

Potrivit acelorași surse, judecătorul Gheorghe Stan este unul dintre cei patru membri ai CCR care se opun reformei pensiilor speciale și care, în trecut, ar fi boicotat ședințele Curții pentru a împiedica adoptarea unei decizii. Acesta ar fi fost principalul susținător al solicitării ÎCCJ de sesizare a CJUE.

Curtea Constituțională urmează să decidă săptămâna viitoare dacă va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În cazul în care acest demers va fi aprobat, pronunțarea unei decizii pe fond în privința pensiilor magistraților ar putea fi amânată cu cel puțin câteva luni, posibil chiar până la doi ani, întrucât CCR nu se va putea pronunța înainte de primirea unui răspuns de la CJUE.

„La CJUE proiectul ca atare se va bloca, pentru că durează cel puțin un an de zile să spunem așa ca să fim optimiști. Există și o variantă, o procedură de urgență, care ar presupune undeva la șase luni, dar mă îndoiesc că va putea fi accesată în acest cadru. Îmi e teamă că mai degrabă Curtea Constituțională, tocmai pentru a evita acea soluție pe fond, nepopulară și neacceptată politic, și-ar dori o trimitere la CJUE ca să ia toată presiunea aceasta de pe ea însăși”, a declarat avocatul Toni Neacșu, la Antena 3 CNN.

La rândul său, fostul judecător CCR Augustin Zegrean a explicat că sesizarea CJUE nu este obligatorie: „Curtea trebuia să discute în plen chestia asta. Ei nu sunt obligați să sesizeze Curteade Justiție a Uniunii Europene. Ei pot să o facă sau să nu o facă. (...)Vă spun că în instanțele obișnuite durează cam doi ani răspunsurile de la CJUE. Până atunci, dosarul se suspendă. La CCR, dosarul se suspendă până vine răspunsul”.

Zegrean a comentat, cu o notă de ironie amară, ritmul în care se desfășoară deliberările în acest caz la Curtea Constituțională. „Sigur, au spus că au primit-o abia ieri (n.red. - cererea de sesizare). Știți, când eram copil, citeam o poveste cu Păcală. Copacul făcea: « Scârț, scârț, până marți ». Până la urmă, Păcală a tăiat copacul și a găsit o comoară la rădăcina lui”, a declarat Zegrean.

Cu o zi înainte de ședința CCR, Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a solicitat oficial Curții Constituționale să sesizeze CJUE, invocând posibile încălcări ale principiilor dreptului Uniunii Europene.

Potrivit comunicatului ICCJ, măsurile propuse de Guvern ar putea încălca principiile proporționalității, egalității, securității juridice și protecției încrederii legitime, afectând independența magistraților.

Curtea Constituțională a amânat din nou, miercuri, 11 februarie, pentru a cincea oară pronunțarea asupra reformei pensiilor speciale ale magistraților după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).