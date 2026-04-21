Trei emisari de afaceri ai lui Trump au ajuns în România. Ce proiecte de investiții se discută în aceste zile

Prim-vicepreședintele Trump Organization, Lawrence Glick, însoțit de 2 vicepreședinți ai aceleiași organizații, Suzie Mills și Gabriel Constantin, au venit în România, la negocieri de afaceri.

Trei membri importanți ai Trump Organization se află la București, pentru afaceri. Ei s-au întâlnit cu organizatorul vizitei, omul de afaceri Avram Gal.

Vizita are un scop clar: întâlniri cu partenerii români implicați în viitoarele proiecte de investiții ale Trump Organization în România.

Totodată, vor pregăti vizita în România a lui Eric Trump, fiul președintelui Donald Trump. Acesta ar urma să vină în vară, când se vor lansa mai multe proiecte imobiliare de lux, printre care se numără Trump Tower București, care vizează dezvoltarea de proprietăți rezidențiale, hoteliere și terenuri de golf.

Cel de-al doilea proiect este prevăzut în Cluj-Napoca, pe dealul Borzaș din cartierul Someșeni.

The Trump Organization este un grup imobiliar și hotelier de renume mondial, cu peste 20 de proprietăți emblematice de golf și resorturi la nivel global, inclusiv Trump Turnberry din Scoția și Trump National Doral din Miami. Sinonim cu calitatea, tradiția și luxul atemporal, brandul Trump reprezintă design excepțional, stil de viață rafinat și valoare durabilă.