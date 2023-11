Totul despre Parada de 1 Decembrie. Ce sisteme noi de armament aduc militarii români și aliați

Anul acesta, la parada din București participă aproximativ 2.400 de militari și specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Vamală Română, SRI, STS și Administrația Națională a Penitenciarelor, precum şi peste 150 de mijloace tehnice.

În blocul de paradă vor fi aproximativ 250 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Belgia, Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii și Țările de Jos și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României. Militarii străini sunt prezenți cu 23 de mijloace tehnice, inclusiv aeronave de luptă din Țările de Jos, Turcia și Germania.

Un element de noutate al Paradei Militare Naționale din acest an îl reprezintă vehiculele de luptă JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) care au intrat în dotarea Forțelor pentru Operații Speciale, în anul 2023. Datorită blindajului extrem de rezistent, vehiculele pot duce acțiuni de luptă în cele mai ostile condiții. Asigură protecție împotriva dispozitivelor explozive improvizate, armamentului de infanterie și loviturilor aruncătoarelor de grenade. Produsă în Statele Unite ale Americii, mașina de luptă este interoperabilă cu tehnica de luptă a Forțelor pentru Operații Speciale din NATO, din punctul de vedere al comunicațiilor, sistemelor de armament, tipurilor de muniție și al sprijinului logistic.

În plus, vor defila, pentru prima dată la Parada Militară Națională, două complete ale Sistemului Radar de Supraveghere Terestră GSR (Ground Surveillance Radar), din dotarea Companiei 365 Cercetare a Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”, din Bistrița. Este un sistem intrat în dotarea Forțelor Terestre în acest an și este compus din patru radare de supraveghere terestră montate pe autovehicule tactice blindate VAMTAC și o unitate de comandă și control a acestora. Sistemul are rolul de a asigura suportul informațional al brigăzii mecanizate, prin detectarea prezenței și monitorizarea mișcărilor și deplasărilor persoanelor și vehiculelor până la o distanță de 40 km. Sistemul detectează și aeronavele care zboară la joasă înălțime. Acesta poate opera în toate mediile, ziua și noaptea, și poate disemina informația la utilizatori în cel mai scurt timp, sigur și într-o manieră robustă.

Totodată, în Piața Arcul de Triumf vor intra pentru prima dată două vehicule care reprezintă punctele de comandă mobile pe șasiu de PIRANHA V. Acestea sunt dotate cu sisteme de armament calibru 12,7 mm și au instalată cea mai nouă tehnologie din domeniul comunicațiilor, care include: echipament satelitar, echipamente radio și sisteme informatice. Transportoarele sunt destinate pentru exercitarea comenzii și controlului pe câmpul de luptă și au rolul de a transporta personalul care exercită conducerea misiunii.

Tancul LECLERC

Apoi, detașamentul francez din Grupul de Luptă Multinațional dislocat în România din luna noiembrie 2023, în cadrul misiunii „Eagle” va arăta în premieră publicului din București celebrele tancuri LECLERC AMX-56 ale companiei a II-a a Regimentului 12 Cavalerie Grea. Acestea sunt este echipate cu un sistem de propulsie de 1500 CP și un tun calibru 120 mm.

Pe de altă parte, detașamentul luxemburghez va defila cu vehicule de recunoaștere cu protecție DINGO 2, de producție germană. Acestea sunt echipate cu turelă și mitralieră cal. 12,7 mm. Vehiculele DINGO au fost dislocate în Mali, Lituania și, acum, pentru prima dată, în România.

Vehiculul militar de mobilitate pentru infanterie, complet protejat, rezistă la mine terestre, foc de infanterie, fragmente de artilerie și amenințări nucleare, bacteriologice și chimice. Este deservit de 2 operatori și poate transporta 8 militari. Este dotat cu sistem de recunoaștere Remote Weapon SYSTEM și reprezintă principalul vehicul de luptă al armatei luxemburgheze.

Parada militară și trecerea aeronavelor

Comandantul Paradei Militare Naționale din acest an este generalul-maior Ciprian Marin, șeful Statului Major al Forțelor Terestre. Ofițer cu o carieră militară excepțională, generalul Marin a îndeplinit cu succes mai multe funcții la toate nivelurile ierarhice ale Armatei României. Printre cei care vor participa la paradă se află și luptătorii de elită din detaşamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale. Riguros selectaţi şi antrenaţi, capabili să facă faţă efortului fizic şi psihic prelungit, militarii de elită ai MApN au participat din anul 2006, în mod constant, la misiuni specifice în Afganistan. Militarii din Forţele Speciale au o uniformă de luptă multiprotectoare, unicat în Armata României, care, printre altele, este rezistentă la foc. Apoi, în Piața Arcului de Triumf va intra detaşamentul Brigăzii de Informații Militare, care s-a constituit în anul 2010 şi are în compunere structuri din domeniile HUMINT, IMINT şi război electronic. Misiunea de bază a brigăzii este asigurarea sprijinului cu informaţii a factorilor de decizie până la nivel strategic.

Imediat, vor urma detașamente de militari din Republica Moldova, Spania și SUA (celebra Divizie 101 Aeropurtată).

Ulterior, vor trece pe sub Arcul de Triumf și militari din detașamentul Grupului de Luptă Multinațional al NATO, dislocat în România din 2022, este format din militari francezi, luxemburghezi și belgieni, dar și luptători din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est care are în componență militari din Polonia, Portugalia și Macedonia de Nord.

Ca tehnică de luptă, spectatorii vor putea admira, ca în fiecare an, HUMVEE-urile, model M 1165 cu turelă și vehiculele de luptă Toyota special modificate ale Forțelor Speciale, dronele Scan Eagle din dotarea Batalionului IMINT, vehiculele blindate URO VAMTAC, blindatele PIRANHA V, sistemele de rachete HIMARS ajunse celebre în Ucraina, blindate MLI-84M Jderul, tancuri TR-85 M1 Bizonul, lansatoare de rachete LAROM, complexe antiaeriene 2x35 mm GEPARD și imbatabilele sisteme PATRIOT.

Pe partea de aviație militară, cei prezenți vor avea ocazia să vadă evoluând o formație de aeronave C-27J Spartan din dotarea Bazei 90 Transport Aerian Otopeni și avioane C-130 Hercules care vor zbura însoțite de aparate IAR-99 Standard, o celulă de aeronave IAR-99 Șoim și, în fine, aeronavele de luptă F-16 Fighting Falcon, din înzestrarea Bazei 86 Aeriene.

În premieră vom avea elicoptere SIKORSKY BLACKHAWK S-70M și avioane LEARJET BOMBARDIER 75 ale IGSU, dar și câte trei aeronave F-16 din Țările de Jos și Turcia. În plus, peste Arcul de Trimf vor trece și două Eurofighter Typhoon germane.