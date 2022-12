Parada militară de 1 Decembrie: sistemele HIMARS și Patriot, prezentate în premieră de Ziua Națională a României

Peste 1.500 de militari şi specialişti din MApN, MAI, SRI, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Autoritatea Vamală Română, precum şi 120 de mijloace tehnice participă în acest an la parada de Ziua Naţională a României

La ce oră începe parada militară de 1 Decembrie în București

Parada naţională, organizată în Piaţa Arcului de Triumf din București, începe la ora 11.00. Comandantul paradei este generalul maior Gheorghiță Vlad. Ceremonia va începe cu intonarea imnului național al României, concomitent cu executarea a 21 de salve de tun, urmând apoi depunerea unei coroane de flori de către președintele Klaus Iohannis, în memoria eroilor căzuți pe câmpurile de luptă pentru reîntregirea neamului românesc și păstrarea unui moment de reculegere.

La ceremonie vor participa 1.500 de militari, 30 de aeronave şi aproximativ 100 de autovehicule. De asemenea, în blocul de onoare vor fi aproximativ 150 de militari străini, în cadrul unor detaşamente din Belgia, Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Portugalia, Statele Unite ale Americii şi Ţările de Jos şi militari reprezentând ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României. Militarii străini sunt prezenţi cu 25 de mijloace tehnice, inclusiv aeronave de luptă din Canada, Italia, Spania şi Statele Unite ale Americii.

Conform Agerpres, fondul sonor al defilării va fi asigurat de muzicile militare ale Armatei, din garnizoana Bucureşti: Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale, Muzica militară a Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul" şi Muzica militară a Brigăzii 1 Mecanizată "Argedava".

Tehnica militară prezentată la parada de 1 Decembrie

Celebrele sisteme HIMARS și Patriot aflate în dotarea Armatei române vor fi prezentate n premieră. În detașamentul de defilare se vor regăsi și blindatele Piranha V, iar escadrila de F-16 va survola Arcul de Triumf, potrivit Defense România.

Cum se anunță vremea la parada militară din Capitală

Parada de 1 Decembrie din acest an, din Capitală, va avea loc pe o vreme rece, cu ploi care se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare. În următoarele ore, vântul va sufla moderat, cu uşoare intensificări în timpul zilei. Astfel, în intervalul 1 decembrie, ora 08.00 - 2 decembrie, ora 08.00, vântul va sufla moderat, cu uşoare intensificări în timpul zilei, când va atinge viteze de 35-40 km/h. Temperatura nu va avea variaţii semnificative pe parcursul intervalului, astfel că maxima va fi de 1-2 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 1 grad Celsius.

Restricţii de trafic în Capitală cu ocazia manifestărilor de Ziua Naţională

Potrivit Brigăzii Rutiere, în ziua de 1 decembrie, în intervalul orar 4:00 - 18:00, traficul va fi blocat pe:

* şoseaua Kiseleff şi străzile adiacente, între Piaţa Victoriei, Piaţa Arcul de Triumf şi Piaţa Presei Libere, cu specificaţia că în pasajul de la Piaţa Presei Libere se va putea permite circulaţia doar către Piaţa Montreal;* bulevardul Mareşal Constantin Prezan, între Piaţa Charles de Gaulle şi Piaţa Arcul de Triumf, precum şi pe străzile adiacente;* strada Alexandru Constantinescu, între bulevardul Mărăşti şi Piaţa Arcul de Triumf;* bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, între bulevardul Mărăşti şi Piaţa Arcul de Triumf, precum şi pe străzile adiacente;* strada Arh. Ion Mincu, strada Barbu Delavrancea, strada Nicolae Ionescu, strada Ady Endre, strada Sg. Vasile Dorobanţu, strada Docenţilor, strada Mahatma Gandhi şi pe strada Petofi Sandor;* strada Clucerului, între Arh. Ion Mincu şi bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, şi a străzilor adiacente către bulevardul Ion Mihalache;* strada Gheorghe Brătianu, între Arh. Ion Mincu şi strada Docenţilor, şi pe străzile adiacente spre bulevardul Aviatorilor;* strada Uruguay, între bulevardul Aviatorilor şi şoseaua Pavel D. Kiseleff, şi pe străzile adiacente spre cele două bulevarde;* strada Monetăriei şi pe Aleea Primo Nebiolo.

În intervalul orar 07:00 - 13:00 va fi interzis accesul pietonal pe:

* pe şoseaua Kiseleff, între strada Primo Nebiolo şi Piaţa Arcul de Triumf, cu excepţia invitaţilor;* pe strada Alexandru Constantinescu, între bulevardul Mărăşti şi Piaţa Arcul de Triumf;* pe bulevardul Mareşal Constantin Prezan, între Piaţa Charles de Gaulle şi Piaţa Arcul de Triumf, pe trotuarul din partea dreaptă în sensul de mers spre Piaţa Arcul de Triumf, cu excepţia reprezentanţilor mass-media;* în parcul Regele Mihai I, între Aleea Michael Jackson (porţiunea cuprinsă între Piaţa Arcul de Triumf şi zona aleii de acces spre Muzeul Satului) - Aleea Grădina Japoneză - Aleea Aventura Parc şi bulevardul Constantin Prezan.

În intervalul orar 19:00 - 20:00 se va face retragerea cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Naţional - Calea Victoriei - bulevardul Regina Elisabeta - bulevardul Mihail Kogălniceanu - Splaiul Independenţei - bulevardul Eroilor Sanitari - strada Profesor Doctor Gheorghe Marinescu - şoseaua Cotroceni - bulevardul Iuliu Maniu - bulevardul General Paul Teodorescu - bulevardul Timişoara - sediul Brigăzii 30 Gardă.

Pentru evitarea aglomerării se poate verifica harta cu restricţiile de trafic şi rutele ocolitoare de pe site-ul Brigăzii Rutiere a Capitalei, https://bpr.politiaromana.ro/.

Semnificația zilei de 1 Decembrie

Începând din 1990, Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la data de 1 Decembrie. În 1918, la această dată, Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia adopta rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România a încheiat procesul de făurire a statului naţional unitar român, proces început la 24 ianuarie 1859, prin Unirea Moldovei cu Ţara Românească, sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), continuat prin unirea Dobrogei la 14 noiembrie 1878, după încheierea Războiului ruso-româno-turc de la 1877-1878, care a marcat cucerirea pe câmpul de luptă a independenţei de stat a României, în timpul domniei lui Carol I (domnitor 1866-1881; rege 1881-1914), a Basarabiei în 27 martie 1918 şi a Bucovinei în 28 noiembrie 1918, sub regele Ferdinand (1914-1927).