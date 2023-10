Teatrul Evreiesc de Stat a reprogramat un spectacol din cauza războiului din Israel

Spectacolul de marți, 10 octombrie 2023, de la Teatrul Evreiesc de Stat din București a fost reprogramat din cauza războiului din Israel, au anunțat reprezentanții instituției, pe Facebook.

„Organizatorii spectacolului Omagiu lui Alexandru Mandy, care trebuia să aiba loc pe 10 octombrie, la sediul TES, au luat decizia de a suspenda și reprograma reprezentația pentru o dată ulterioară, din cauza evenimentelor tragice care au avut loc în Israel, în ultimele zile”, scriu într-un mesaj reprezentanții Teatrului Evreiesc de Stat.

Spectacolul era dedicat lui Alexandru Mandy (născut Armand Abram Penchas), compozitor român evreu din România. Având origine evreiască, în timpul celui de-al doilea război mondial a fost concentrat la muncă şi a fost deportat în Transnistria.

Actrița Maia Morgenstern a vorbit cu rudele din Israel

Îndrăgita actriță Maia Morgenstern a transmis un mesaj pe rețelele de socializare despre starea delicată în care se află rudele ei, după ce teroriștii au atacat Israel. Actrița a transmis și un apel la umanitate și rugăciune: „Cu toată inima, din tot sufletul alături de Israel! Pentru PACE! Pentru VIAȚĂ!”.

„Astăzi de dimineață m-a sunat Puiu, Puiu Rappaport. Fratele meu, unchiul meu, prietenul meu, familia mea. Mereu vesel, optimist, puternic, binedispus, tonic. Mereu pus pe glume, mereu o vorbă de duh, mereu o binecuvântare sau o amintire prețioasă de împărtășit. Mereu un sfat bun, o încurajare: o să fie bine! Îți suntem alături! Hai fruntea sus! Suntem o familie! Suntem noi!! Ne sunăm de sărbători, avem atâtea de povestit. Și mereu aceeași discuție: ei? Când mai vii pe la noi? Când mai vii pe'acasă? Israel e acasă! Te așteptăm cu drag, cu soare, cu mare, cu măsline, cu humus, cu cântece vechi, cu copiii, cu nepoții, cu miere, cu fructe...curmale și portocale. Poate, am să vin sigur! In vacanță. Israel e acasă! Astăzi Puiu m-a sunat plângând. Apel video: plângea tare Puiu. Are peste 80 de ani, are copii, are nepoți..Nu pot, mi-a spus, nu pot să vorbesc. Mai bine scriu. Niciodată nu l-am văzut plângând. Poate doar când a murit MAMA. Sau TITI- Isac Rappaport, fratele său”, a relatat actrița Maia Morgenstern.