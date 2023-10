Maia Morgenstern a vorbit cu rudele din Israel: „Puiu m-a sunat plângând, plângea tare. Are peste 80 de ani, are copii, nepoți”

Îndrăgita actriță Maia Morgenstern a transmis un mesaj despre starea delicată în care se află rudele ei, după ce teroriștii au atacat Israel. Actrița a transmis și un apel la umanitate și rugăciune: „Cu toată inima, din tot sufletul alături de Israel! Pentru PACE! Pentru VIAȚĂ!”.

Maia Morgenstern a vorbit despre rudele din Israel, despre unchiul ei cu care vorbit la telefon, după ce țara natală a fost atacată de teroriști. „Astăzi Puiu m-a sunat plângând. Apel video: plângea tare Puiu. Are peste 80 de ani, are copii, are nepoți”, a scris actrița, pe Facebook

„Astăzi de dimineață m-a sunat Puiu, Puiu Rappaport. Fratele meu, unchiul meu, prietenul meu, familia mea. Mereu vesel, optimist, puternic, binedispus, tonic. Mereu pus pe glume, mereu o vorbă de duh, mereu o binecuvântare sau o amintire prețioasă de împărtășit. Mereu un sfat bun, o încurajare: o să fie bine! Îți suntem alături! Hai fruntea sus! Suntem o familie! Suntem noi!! Ne sunăm de sărbători, avem atâtea de povestit. Și mereu aceeași discuție: ei? Când mai vii pe la noi? Când mai vii pe'acasă? Israel e acasă! Te așteptăm cu drag, cu soare, cu mare, cu măsline, cu humus, cu cântece vechi, cu copiii, cu nepoții, cu miere, cu fructe...curmale și portocale. Poate, am să vin sigur! În vacanță. Israel e acasă! Astăzi Puiu m-a sunat plângând. Apel video: plângea tare Puiu. Are peste 80 de ani, are copii, are nepoți.. Nu pot, mi-a spus, nu pot să vorbesc. Mai bine scriu. Niciodată nu l-am văzut plângând. Poate doar când a murit MAMA. Sau TITI- Isac Rappaport, fratele său”, a relatat actrița Maia Morgenstern.

În încheiere, Maia Morgenstern dezvăluie că unchiul ei a rugat-o să transmită un apel la umanitate, susținere, rugăciune pentru oamenii prinși în iadul războiului din Israel.

„M-a rugat să scriu un mesaj. De susținere. Suntem alături de vii! Vă susținem! Vă avem în gândurile și în inimile noastre! Suntem o familie! Alături de Israel! ...acum vă rog și eu, la rândul meu, pe voi, dragi prieteni! Voi, cei care iubiți Israelul, pentru care Israel înseamnă destinație de vacanță sau loc al spiritualității...sau prilej de împlinire profesională sau..Vă rog mult: un cuvânt bun, un gând de susținere!”, a mai transmis Maia Morgenstern.