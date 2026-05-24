„Sunt false”. Poliția respinge imaginile legate de concertul lui Max Korzh care circulă în mediul online

Ministerul Afacerilor Interne a transmis o avertizare cu privire la o campanie de dezinformare în mediul online, cu imagini prezentate ca fiind de la Bucureşti, asociate concertului rapperului belarus Max Korzh.

Ministerul Afacerilor Interne a reacționat duminică la imaginile și informațiile apărute în mediul online, imagini care lasă să se înțeleagă că la concertul rapperului Max Korzh, de sâmbătă seara s-ar fi întâmplat lucruri grave, puse pe seama ”ucrainenilor”.

”Imaginile și informațiile care circulă în spațiul online și sunt prezentate ca fiind de la evenimentul desfășurat ieri sunt false și nu au legătură cu activitatea desfășurată în București. Evenimentul găzduit de Arena Națională s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente deosebite. Pentru siguranța participanților, peste 5.000 de colegi din structurile Ministerului Afacerilor Interne au acționat pe întreaga durată a activităților, iar măsurile de ordine publică au fost monitorizate inclusiv cu sprijinul elicopterului MAI. Mulțumim cetățenilor din București pentru responsabilitate, cooperare și pentru modul civilizat în care au participat la eveniment. Recomandăm verificarea informațiilor doar din surse oficiale și evitarea distribuirii conținutului neverificat, care poate crea confuzie în spațiul public”, se arată în mesajul MAI.

Evenimentul de sâmbătă seara, care a umplut Arena Națională, a atras spectatori din mai multe țări din regiune, biletele fiind epuizate cu zile înainte. Organizatorii au anunțat măsuri sporite de securitate și au făcut apel la participanți să respecte regulile de siguranță pe durata concertului.