Bunuri contrafăcute de peste un milion de euro, descoperite de poliţiştii de frontieră

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au confiscat articole vestimentare, parfumuri și materiale textile susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste un milion de euro.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au confiscat bunuri în valoare de peste un milion de euro, suspectate că ar fi contrafăcute, în urma mai multor controale efectuate duminică, atât independent, cât și în cooperare cu Biroul Vamal de Frontieră Isaccea.

Descoperiri la Mangalia şi Ostrov

Potrivit reprezentanţilor Gărzii de Coastă, primul caz a fost identificat de poliţiştii de frontieră din Grupul de Nave Mangalia, care au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Ucraina, aflat în apropierea fostului punct de trecere a frontierei de la Vama Veche.

„În compartimentul de bagaje, colegii noştri au descoperit aproximativ 900 articole vestimentare şi 100 de parfumuri, susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute, în valoare totală de aproximativ 2.200.000 lei”, au transmis reprezentanţii Gărzii de Coastă.

Tot în aceeaşi zi, la Ostrov, poliţiştii au verificat un autoturism şi au găsit alte 70 de articole vestimentare suspecte, estimate la circa 20.000 de lei.

Controale la Isaccea

În Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, poliţiştii de frontieră, împreună cu inspectorii vamali, au verificat două ansambluri rutiere care transportau marfă pe ruta Polonia-Ucraina.

„Au fost descoperite 350 de articole vestimentare (rochii) şi 21 de rulouri de material textil, care purtau înscrisurile unor mărci protejate, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare totală de 3.200.000 lei”, au precizat autorităţile.

→ Imaginea 1/5: Bunuri contrafăcute de peste un milion de euro, descoperite de polițiști FOTO: Poliția de Frontieră

Produse confiscate și cercetări în desfășurare

Toate bunurile, evaluate la aproximativ 5.500.000 de lei dacă ar fi fost comercializate ca originale, au fost confiscate.

„Persoanele implicate au precizat faptul că nu deţin documente de provenienţă a bunurilor şi nici acordul titularilor de marcă pentru punerea lor în circulaţie”, au adăugat reprezentanţii Gărzii de Coastă.

În toate cele trei cazuri, poliţiştii de frontieră au deschis dosare penale pentru punerea în circulaţie a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu una înregistrată, fapt care aduce prejudicii titularilor de drepturi.