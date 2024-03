Delfin găsit mort pe plaja Cazinoului din Constanța. Ce părere au biologii despre cauza morții VIDEO

Mamiferul a fost găsit luni dimineața de un grup de persoane care se plimbau pe faleza Cazinoului iar biologii marini care au venit să îl ridice nu pot spune exact din ce cauză a murit.

Cercetătorii cred că mamiferul face parte din specia marsuin, ce poate fi întâlnită în tot timpul anului în zonele portuare. Delfinii din această specie vin aproape de mâl în căutare de hrană și de multe ori delfinii rămân blocați în plasele ilegale de pescuit montate în largul mării. De altfel, spun specialiștii de cele mai multe ori delfinii mor din cauza acțiunii oamenilor.

„Marea Neagră are mai multe specii de cetacee: delfini, afalini mari și inteligenți și marsuini, care sunt mai tot anul prezenți, stau în zona portuare. Acesta este și cazul delfinului eșuat. Este un cetaceu care a murit de multă vreme, mulți mor, cad la fund și nu mai știm de ei. Sunt aruncați de valuri, atunci când furtuna îi scoate în zona de litoral. Mor din cauza acțiunilor umane. Sunt și cauze naturale: vârsta înaintată sau competiția între exemplare și specii. Dar în cele mai multe cazuri vorbim de activități umane: pescuit, plase de pescuit sau cazuri în care sunt loviți de ambarcațiuni", a declarat Adrian Bâlbă, biolog.

Delfin eșuat pe plajă. Sursa video Mare Nostrum

Biologii de la Mare Nostrum au prelevat probe și vor încerca să afle acum cu exactitate de ce a murit exemplarul eșuat pe plaja din Constanța.

Din păcate, spoun reprezentanții organizației non guvernamentale "Mare Nostrum" situația delfinilor din Marea Neagră este una gravă, pentru că, numărul exemplarelor care mor crește, de la an la an.

Conform statisticilor biologilor, în anul 2022 peste 200 de delfini au eșuat pe plajele din România, adică de trei ori mai mult decât în 2021 iar biologii spun că a fost una dintre cele mai grave situații înregistrate în România, după cea din 2012, când au fost descoperite 177 de mamifere moarte de-a lungul litoralului românesc.

Creșterea numărului din anul 2022 ar putea fi pusă și pe seama războiului din Ucraina, pentru că multe exemplare au murit in exploziile provocate de minele marine. În 2023, peste 70 de exemplare de delfini au eșuat pe litoralul românesc. La prima vedere, spun specialiștii, cifra poate părea mică însă realitatea este însă alta.

Populația de delfini din Marea Neagră a scăzut dramatic în ultimii ani. Dacă în urmă cu 70 de ani în toată Marea Neagră, trăiau aproximativ două milioane de exemplare, în prezent mai sunt doar 500.000. La ultima estimare, în apele teritoriale ale României trăiesc aproximativ 21.000 de exemplare de delfini.