Sentință definitivă în dosarul ANRP. Fapte prescrise în cazul lui Dorin Cocoș și Gheorghe Stelian

Instanța Supremă a constat prescrierea faptelor de care erau acuzați afaceriștii Dorin Cocoș și Gheorghe Stelian în dosarul ANRP. În cazul fostei șefe a DIICOT, Alina Bica, s-a menținut achitarea.

„Respinge, ca nefondată, cererea de repunere pe rol formulate de inculpații Gheorghe Stelian și Diacomatu Sergiu Ionuț. I. Admite apelurile declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice și inculpații Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuţ, Gheorghe Stelian și Cocoş Dorin împotriva sentinţei penale nr. 399 din data de 29 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală în dosarul nr. 4397/1/2014. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând: În baza art. 396 alin. (8) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, încetează procesul penal fa?ă de inculpa?ii Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuţ și Gheorghe Stelian sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. (1) din Codul penal, art. 309 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, respectiv, sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 din Codul penal rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 297 alin. (1) din Codul penal, art. 309 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Constată că inculpata Dumitrean Crinuţa Nicoleta a fost reţinută, arestată preventiv ?i arestată la domiciliu de la 24.11.2014 la 12.06.2015. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Cocoş Dorin, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 alin. 1 teza I şi teza a II-a din Codul penal rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 şi art. 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Menţine dispoziţia de confiscare specială, de la inculpatul Cocoş Dorin, a sumei de 10.000.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR la data executării măsurii. Constată că inculpatul a fost reţinut în data de 29.01.2015 şi arestat preventiv şi la domiciliu în perioada 30.01.2015 la 21.06.2015

„Obligă pe inculpatul Nuţiu Emil, în solidar cu inculpaţii Dumitrean Crinuţa-Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuţ şi Gheorghe Stelian, la plata sumei de 218.353.075 lei, cu titlu de despăgubiri civile, actualizată în funcţie de indicele de inflaţie, de la data emiterii titlurilor de conversie nr.1051/20.05.2011, nr.1052/20.05.2011, nr.1372/24.05.2011, nr.1379/24.05.2011 şi până la achitarea integrală a sumei, precum şi la plata dobânzii legale penalizatoare aferentă sumei stabilită cu titlu de despăgubiri, calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la achitarea integrală a acestei sume. În baza art. 275 alin. (1) pct. 1 lit. c) din Codul de procedură penală obligă inculpatul Nuțiu Emil la plata sumei de 7000 lei, cheltuieli judiciare către stat în primă instanță. Modifică temeiul de drept al obligării inculpaților Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuţ și Gheorghe Stelian la plata cheltuielilor judiciare către stat în primă instanță, reținând incidența art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) din Codul de procedură penală. În majoritate, Menţine celelalte dispoziţii ale sentin?ei apelate ce nu contravin prezentei decizii. În unanimitate

II. Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpaţii Nuţiu Emil și Alexandru Lăcrămioara împotriva aceleiaşi sentinţe. III. Constată că prin încheierea din data de 22 iunie 2020 s-a luat act de retragerea apelurilor formulate de inculpaţii Vasilescu Oana şi Teodorescu Cătălin Florin împotriva aceleiași sentințe penale, dispunându-se obligarea acestora la plata sumei de câte 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea apelurilor formulate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupție, partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice și de inculpații Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuţ, Gheorghe Stelian și Cocoş Dorin rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă pe inculpaţii Nuţiu Emil și Alexandru Lăcrămioara la plata sumei de câte 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate stat în apel. În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Gheorghe Stelian, Alexandru Lăcrămioara, Diacomatu Sergiu Ionuţ, Teodorescu Cătălin Florin, Vasilescu Oana, Bica Alina Mihaela, Mihăilescu Ionuţ-Florentin, Baciu Remus Virgil, Bogdan Dragoş George şi Cocoş Alin, în sumă de câte 1360 lei, precum și onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Dumitrean Crinuţa Nicoleta şi Nuţiu Emil, în sumă de câte 340 lei, rămân în sarcina statului și se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5 decembrie 2022”, se arată în decizia instanței.

DNA îi acuză pe inculpații care au făcut parte din comisia ANRP care se ocupă cu analiza și avizarea dosarelor de retrocedare, că i-au acordat lui Gheorghe Stelian o despăgubire pentru un teren din comuna Plumbuita, în suprafața de 13 hectare, cu 62 de milioane euro, mult mai mult decât valora.

Dorin Cocoș este acuzat că a solicitat și primit suma de 10 milioane de euro pentru a interveni pe lângă Alina Bica, la acel moment reprezentantă a ministerului Justiției în comisia ANRP, pentru a aviza dosarul de despăgubire. La schimb, Alina Bica ar fi primit un teren în Ciofliceni, Snagov,