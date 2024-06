Dorin Cocoș, mărturii incendiare despre rețeaua generalilor Coldea-Dumbravă-Cocoru: „Le-am spus cum se dădeau banii, cum se făcea totul”

După mulți ani de tăcere, Dorin Cocoș a făcut dezvăluiri incendiare despre combinațiile și funcționarea rețelei statului paralel, oferind detalii despre rolurile unor figuri cheie precum Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Dumitru Cocoru.

Dezvăluirile au fost făcute la Realitatea Plus. Cocoș a expus modul de operare al rețelei formată din generali influenți, menționând numele lui Florian Coldea, fost prim-adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI), și pe Dumitru Dumbravă, cunoscut pentru implicarea sa în diverse afaceri controversate.

Potrivit lui Cocoș, acești generali ar fi fost la butoane atunci când se făceau „combinații și aranjamente” în diverse domenii ale statului, de la justiție până la afaceri și politică.

„Eu poate am meritat ce mi s-a întâmplat, dar fiul meu și Elena (n.r.: Udrea) nu au meritat. Eu am meritat pentru că am avut încredere în ei. Le-am spus cum se dădeau banii, cum se făcea totul. L-am cunoscut pe Coldea la Neptun, când l-a invitat domnul președinte. Dumnealui cu soția, eu cu Elena. Mi s-a părut la început că e cumsecade, ferm.

Din 2008-2009 m-am împrietenit cu ei. Eu doar pe George l-am sunat, niciodată pe Florin. Am început să vorbim despre afaceri. Eu m-am dus cu sufletul deschis, sunt oamenii președintelui, dânsul îi numise. Le spuneam anumite lucruri care se întâmplau în piață, eu făcusem și un club al oamenilor de afaceri”, a declarat Dorin Cocoș, la emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă i-a dat vreodată bani lui Coldea, Cocoș a spus că nu, însă i-a făcut cadouri cu diferite ocazii. Întrebat ce valoare aveau cadourile, omul de afaceri apropiat al fostului președinte Traian Băsescu a zis că porneau de la 2.000 de euro. Printre altele, i-a dăruit soției lui Coldea o geantă scumpă.

De asemenea, Cocoș a mai declarat că i-ar fi trimis o geantă Channel și Laurei Codruța Kovesi, prin Coldea. Însă nu știe dacă acest cadou a ajuns la șefa de atunci a DNA.

Întrebat când a pornit statul paralel, acesta a afirmat că exista și în 1990.

„Și în anii 90 exista un stat paralel. Niciodată nu a fost o singură putere. Tot timpul au fost grupuri, grupuri. Eu am avut relații amizale cu mulți, dar cu nimeni așa cum am avut cu Florin. Eu am crezut mai mult în domnul Băsescu decât în domnul Năstase. Când ajungi la putere ai impresia că poți face orice și, dintr-un om admirabil, devii un semi-tiran. Toată lumea îți spune ce frumos ești”, a spus Cocoș.

Udrea și Cocoș rămân fără hotel. Care este prețul cerut de ANAF pentru proprietatea celor doi

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a decis să pună în vânzare o parte din Euro Hotels Grivița, situat în proximitatea Gării de Nord, la un preț de 16,85 milioane de lei (TVA inclus). Fiscul încearcă astfel să recupereze sumele stabilite de instanțe în dosarele de corupție deschise de DNA împotriva Elenei Udrea și a lui Dorin Cocoș.

Jumătate din Euro Hotels Griviţa, aflat în apropierea Gării de Nord, din București, a fost scos la vânzare de ANAF pentru 16,85 milioane de lei. Concret, ANAF vinde o cotă de un sfert din hotel aparţinând Elenei Udrea, cu 8,42 milioane lei (preţ ce include TVA) şi încă o cotă de un sfert din hotel, la acelaşi preţ, aparţinând lui Dorin Cocoş, potrivit Profit.ro.

Elena Udrea și Dorin Cocoș au fost căsătoriți, dar au divorțat în anul 2013.

Demersul face parte din eforturile autorităților de a recupera prejudiciile stabilite în dosarele de corupție asociate cu Elena Udrea și Dorin Cocoș, investigate de DNA.

În trecut, ANAF a organizat licitații pentru diverse bunuri, în special terenuri, care aparțin Elenei Udrea.

Euro Hotel Grivița, construit în 1905 și renovat complet în 2014, se găsește în imediata apropiere a Gării de Nord.

Pe lângă Euro Hotels Grivița, ANAF vinde și alte proprietăți asociate lui Dorin Cocoș, conform informațiilor furnizate de Profit.ro.

Data licitației este stabilită pentru 3 iulie.