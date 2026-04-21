Sindicaliștii TAROM ies în stradă. Acuză guvernul că încearcă desființarea companiei

Sindicaliștii TAROM au anunțat că vor participa, alături de Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR), la un miting în Piața Victoriei, programat pentru 28 aprilie, și acuză Guvernul că încearcă desființarea companiei. Aceștia susțin că operatorul aerian național trebuie să rămână permanent în proprietatea statului român.

„Dacă guvernanţii încearcă desfiinţarea şi închiderea acestei companii, noi vom face tot posibilul să nu se întâmple acest lucru. (...)

Dacă doamna Oana Gheorghiu, viceprim-ministru al Guvernului, şi-a permis ca, în aceste vremuri de criză, cu un război la estul României şi cu altul ceva mai departe, să facă declaraţii împotriva companiei şi pentru desfiinţarea acesteia până la 30 aprilie, numai dumneaei va purta întreaga responsabilitate pentru ceea ce se va întâmpla cu această companie”, a declarat Narcis Paşcu, preşedinte Sindicatul Unit TAROM (SUT), scrie Agerpres.

Acesta adaugă că „TAROM trebuie să existe şi să fie în permanenţă o companie a statului român, fiindcă în vremuri de război, de restrişte, compania TAROM este cea care îi ajută, îi salvează pe cetăţenii României în orice situaţie”

Narcis Pașcu acuză lipsa de dialog cu autoritățile și susține că statul nu a sprijinit TAROM, în ciuda eforturilor managementului.

„Am stabilit, încă din 2020, un număr de 1.316 salariaţi. Actualmente suntem 827”

El reclamă instabilitatea conducerii, cu numeroase schimbări de directori, și lipsa aprobării bugetului, subliniind totodată declinul flotei companiei comparativ cu alte companii aeriene, precum LOT Polish Airlines.

„Angajări se fac pe posturile care au rămas libere prin divizarea companiei, prin ruperea Direcţiei Tehnice. Dar, doamna Oana Gheorghiu, spunea că la compania TAROM sunt foarte mulţi angajaţi şi nu se poate aşa ceva, trebuie restructuraţi.

Nu se mai restructurează nimic la compania TAROM, ţinând cont de faptul că, prin planul de restructurare acceptat de Comisia Europeană, am stabilit, încă din 2020, un număr de 1.316 salariaţi. Actualmente suntem 827 salariaţi în toată compania”, a afirmat liderul sindical.

La rândul său, pilotul Vasi Adrian, comandant pe ATR, cu 16 ani vechime în TAROM, a precizat că demersuri în acest sens către autorităţile statului au fost făcute încă din anul 2022.

„Am trimis Guvernului solicitări, prim-ministrului Nicolae Ciucă, lui Sorin Grindeanu, prim-viceprim-ministru. Avem documente trimise mai recent către ministrul Transporturilor, Constantin Şerban, către doamna Oana Gheorghiu, către AMEPIP, cu soluţii la problemele care sunt stringente.

Avem aici o anomalie. Se transferă banii de la TAROM la aeroport. Sunt în jur de minimum 50-60 de milioane de euro. Noi avem nevoie să ni se dea banii aceştia care se rulează, daţi prin ordin de ministru de doamna Anca Boagiu, care este în Consiliul de Administraţie. Deci, la dânşii sunt toate soluţiile. Se pot recupera banii şi nu mai avem nevoie de ajutor”, a spus pilotul.

Guinea Sorin, comandant pe Boeing 737, critică intențiile Guvernului privind TAROM, pe care le consideră o „recunoaștere a neputinței”, acuzând ignorarea propunerilor venite din interiorul companiei și implicarea politicului în problemele acesteia.

Sindicatul susține că TAROM are un rol strategic pentru România și avertizează că desființarea ar avea consecințe grave, inclusiv riscuri juridice și financiare legate de planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană.

Totodată, respinge ideea că angajații ar fi responsabili pentru pierderi și cere transparență, consultare și oprirea oricăror decizii privind lichidarea companiei.

Oana Gheorghiu: „Actualul model de business de la Tarom nu este sustenabil”

TAROM se află într-un amplu proces de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care include ajutoare de până la 95,3 milioane de euro și măsuri precum reducerea flotei și a rutelor.

Până la 30 aprilie 2026, Guvernul trebuie să decidă viitorul companiei: fie atragerea unui partener strategic privat, fie ieșirea ordonată din piață. Varianta preferată ar fi un parteneriat cu un investitor din industrie, care să aducă capital și expertiză, permițând continuarea activității fără încălcarea regulilor UE privind ajutorul de stat.

În cea de-a doua situație, dacă nu este identificat un partener credibil și planul nu este îndeplinit, statul ar putea decide încetarea operațiunilor TAROM ca operator integrat.

Activele valoroase – sloturi pe aeroporturi cheie (Frankfurt, Paris CDG), acorduri bilaterale, certificări IOSA și infrastructura de mentenanță – ar urma să fie valorificate separat sau transferate.

De altfel, vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat pe 16 aprilie că „actualul model de business de la Tarom nu este sustenabil, compania pierde bani în ultimii 10 ani, cel puțin acolo unde ne-am uitat”.

„Noi știm că profit operațional nu a făcut niciodată în ultimii 10 ani, a înregistrat profit în anul 2024, dar nu din activitatea, din operațional, ci din alte activități. Așa că este clar că avem nevoie să explorăm alte soluții pentru Tarom”, a concluzionat Gheorghiu.