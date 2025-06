Mita curgea în baxuri de bere. Stenogramele care arată caracatița corupției dintr-o instituție publică

Procurorii DNA au destructurat o adevărată rețea de corupție la Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier Timiș (I.S.C.T.R Timiș). Șeful instituției a fost prins în flagrant în timp ce lua mită, iar o bună parte a inspectorilor aflați în subordinea acestuia apar în dosar cu diverse acte de corupție. De altfel, inspectorul sef teritorial ISCTR Timisoara și alți 9 inspectori de trafic au fost reținuți de procurori.

Procurorii DNA au descins, marți seara, la sediul I.S.C.T.R Timiș și la domiciliile mai multor angajați, într-un dosar de corupție. Asta după ce, șeful instituției a fost prins în flagrant în timp ce lua mită. Oamenii legii susțin că inspectorii I.S.C.T.R, instituție care are o serie de atribuții de control în domeniul transportului rutier, erau mituiți cu sume importante de bani, dar în dosar apar și șpăgi cu sume ce pornesc de la 100 de lei sau constând într-un bax de bere.

Corupție de la mic la mare

Inspectorii se lăsau corupți și închideau ochii atât cu ocazia controlului tehnic efectuat în trafic, cât și la controalele de la sediul operatorilor de transport, al furnizorilor și al beneficiarilor de bunuri divizibile. În acest fel, inspectorii I.S.C.T.R erau „înduplecați” să elibereze cu prioritate diverse autorizații, avize si alte documente.

Printre cei vizați de dosar se numără inspectorul-șef teritorial al Inspectoratului Teritorial nr.5 și coordonatorul județean Timiș.

Pentru a eluda normele foarte restrictive impuse de legislația națională și europeană în desfășurarea activității de transport rutier și pentru a evita totodată sancțiunile severe, unele dintre persoanele implicate în această activitate au creat adevărate rețele infracționale de corupție, dând sume semnificative de bani cu titlul de mită persoanelor cu funcții de conducere din cadrul I.S.C.T.R.

Șpăgile se încasau pe mai multe paliere, începând de la bază, de la inspectorii de pe teren. Directorul regionalei Timișoara și adjunctul său se aflau la vârf în acest sistem și primeau sume importante, conform anchetatorilor.

Practic, s-au creat astfel așa-zisele „abonamente” lunare, în cuantum de mii de euro, pe care persoanele cu funcții de conducere din cadrul I.S.C.T.R. le primesc, direct sau prin diferiți intermediari, de la reprezentanții unor societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul transportului rutier și furnizării de bunuri divizibile (agregate minerale), spun surse judiciare.

În schimbul acestor sume de bani date cu titlul de mită, societățile în cauză beneficiază de protecție împotriva sancțiunilor funcționarilor din cadrul I.S.C.T.R. pentru nerespectarea normelor care reglementează activitățile de transport rutier și furnizare de bunuri divizibile, mai arată sursa citată.

O parte din aceste sume de bani, primite cu titlul de mită de persoanele cu funcții de conducere din cadrul I.S.C.T.R. ar fi fost dată și inspectorilor de trafic rutier, fie pentru a le câștiga loialitatea, fie ca recompensă pentru implicarea în protecția respectivelor societăți comerciale, prin nesancționarea acestora pentru încălcarea normelor legale cu ocazia controalelor efectuate în trafic.

Pe lângă acest fenomen de „mare corupție” s-a creat în cadrul I.S.C.T.R. și fenomenul de „mică corupție”, în care erau implicați inspectorii de trafic rutier, care ar fi primit sume mici de bani cu titlul de mită, în cuantum de zeci și sute de lei, de la conducătorii auto care efectuează activitatea de transport rutier, pentru a nu fi sancționați contravențional în legătură cu diferite încălcări ale normelor legale.

Pericol social

Anchetatorii evidențiază faptul că atât faptele de „mare corupție”, cât și cele de „mică corupție” prezintă un grad sporit de pericol social deoarece pe lângă faptul că afectează buna funcționare a unei instituții a statului și afectează în plus un alt întreg domeniu de activitate, al transporturilor rutiere.

Interesant este faptul că din cei 17 funcționari, incluzându-i aici pe cei 14 inspectori și pe șeful ISCTR, doar 3 nu au fost implicați în acte de corupție. Toți ceilalți au comis un număr mai mare sau mai mic de fapte de luare de mită.

Mai mult, șeful Inspectoratului Teritorial și coordonatorul județean Timiș au creat o rețea de societăți comerciale care își desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri și exploatării agregatelor minerale, aflate în competența de control a I.S.C.T.R., cărora le-ar fi oferit „protecție” în fața controalelor efectuate de către inspectorii din subordinea lor, în schimbul unor sume de bani primite lunar, sub forma unui „abonament”. Valoarea acestor abonamente era în funcție de numărul de autovehicule folosite la transport și de amploarea activității de exploatare a agregatelor minerale.

Din stenogramele șpăgilor

Relevantă sub acest aspect este discuția dintre cei doi șefi.

„Interlocutor 1: Cum facem drai?

Interlocutor 2: Hă?

Interlocutor 1: Cum facem?

Interlocutor 2: Ți-ai luat, ți-o intrat tot ce trebe?

Interlocutor 1: Pe luna asta, da.

Interlocutor 2: Da, și ce tre’să faci? Ce? Ce mai trebe acuma?

Interlocutor 1: Mai trebuia de luna trecută de la vecinu’.

Interlocutor 2: Păi și acolo luna trecută, ți i-o dat acuma.

Interlocutor 1:Nu, pe ailaltă, o fost februarie, martie.

Interlocutor 2: Păi stai mă un pic... ianuarie, februarie. Deci pe ianuarie, a luat el doi jumate ...(neinteligibil)... abia mi-am scos capul...

Interlocutor 1: Îhâm... Și dupaia, nu știi, că mi-ai zis...

Interlocutor 2: Și în ce lună ni-s acum? Martie ni-s?

Interlocutor 1 (acesta s-a apropiat de Interlocutor 2 vorbindu-i în șoaptă, nefiind inteligibil ceea ce i-a spus, posibil să spună: „ ...prefectu’ o luat … o zis că nu știi tu c-o fost…”)

Interlocutor 2: Da, mă, da!

Interlocutor 1: Crede-mă, atât. Și-acuma doar o venit astealalte cu totul. Întreg.

Interlocutor 2: Bă, boss, pă ianuarie nu o dat nimica. Da?

Interlocutor 1: Da.

Interlocutor 2: Și-acum noi ni-s în martie, o dat pe februarie.

Interlocutor 1: Noi ni-s în aprilie.

Interlocutor 2: Păi bun, dar ăăă... Stai că ni-s în aprilie...”, e una dintre discuțiile cuprinse în stenograme.

Într-o altă discuție, un alt inspector important a apelat o altă persoană și i-a dat câteva indicații cum să procedeze pentru a trece peste un control.

„Inspector: Fii atent aicea așa la mine! Ăăă, o să vină și o să-ți facă numai pe... un control tematic pe trei sau pe patru mașini.

Domn ...(neinteligibil)...

Inspector: Nu mai pe toate. Ascultă-mă puțin. La alea trei-patru, să te uiți să vezi... la care ai medicale, psiho și tot. Și ăia-i scoți. Adică, la mașinile alea trei-patru vreau descărcările, șoferii, avizele medicale, psihologice și contractele. Atât. Și descărcările. Bun? Doar pe trei-patru, nu le ia pe...

Domn ...(neinteligibil)...

Inspector: Patru. Patru cu patru. Exact. Patru șoferi buni, cu medicale, psiho, cu patru mașini, cu descărcări. Da? Na și vezi că rămâne pe luni. Ne-am înțeles? Și... vezi că vine și la balastieră. Că la ăla n-am ce face. N-am ce să fac! Na, n-am ce să fac. Oricum anul ăsta nu mai ai. Îi ceau! Că eu văd că în luna a cincea ai avut iarăși. Că eu am sunat acuma și m-am uitat pe-aicea. Sau dacă nu, știi ce fac? Mă gândesc mai bine. Îți fac numai la balastieră și gata. Dar tu pregătește totuși și patru dinăia. Bun? Na bun. Hai! Ceau, ceau, ceau!”

Se putea face „abonament” la șpagă

Acest sistem organizat de corupție, prin instituirea unor „abonamente” lunare plătite persoanelor cu funcții de conducere din cadrul I.S.C.T.R. – Inspectoratul Teritorial nr.5 de către anumite societăți comerciale a căror activitate este sub controlul acestei instituții a fost confirmat în urma introducerii în cauză a unui investigator sub acoperire. Printr-un intermediar, investigatorul sub acoperire a obținut protecție în schimbul sumei de 2.500 euro plătită lunar, până în data de 10 a fiecărei luni.

Comunicatul DNA

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 10 iunie 2025, respectiv 11 iunie 2025, față de inculpații:

- SÎRBU ILIE-LUCIAN, inspector-șef teritorial în cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) - Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (8 acte materiale) și participație improprie la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit;

- GHERMAN DAN-NICOLAE, coordonator județean Timiș în cadrul I.S.C.T.R. - Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (10 acte materiale), folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite și fals intelectual;

- ROGOBETE DANEL-VASILE, inspector de trafic rutier în cadrul I.S.C.T.R. - Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (24 acte materiale) și fals intelectual;

- MEREU GEORGE-MARIAN, inspector de trafic rutier în cadrul I.S.C.T.R. - Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (43 acte materiale);

- RODEAN EMILIAN-IOAN, inspector de trafic rutier în cadrul I.S.C.T.R. - Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (13 acte materiale);

- GHERMAN OCTAVIAN, inspector de trafic rutier în cadrul I.S.C.T.R. - Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (14 acte materiale);

- DAVID GABRIEL-CONSTANTIN, inspector de trafic rutier în cadrul I.S.C.T.R. - Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (9 acte materiale);

- FOGAȘ ALIN-SEBASTIAN, inspector de trafic rutier în cadrul I.S.C.T.R. - Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (8 acte materiale);

- LUPA ALIN-PETRIȘOR, inspector de trafic rutier în cadrul I.S.C.T.R. - Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (12 acte materiale);

- DAN DANIEL-MAXIMILIAN, inspector de trafic rutier în cadrul I.S.C.T.R. - Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (7 acte materiale);

Primii patru (4) inculpați din cei zece (10) menționați anterior vor fi prezentați la data de 11 iunie 2025 cu propunere de arestare preventivă Tribunalului Timiș.

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții:

- TOMA VLAD-ROMEO, inspector de trafic rutier în cadrul I.S.C.T.R. - Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (5 acte materiale);

- MIHĂESCU CONSTANTIN, inspector de trafic rutier în cadrul I.S.C.T.R. - Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (5 acte materiale);

- STOIAN CĂTĂLIN-ARIS, inspector de trafic rutier în cadrul I.S.C.T.R. - Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (3 acte materiale);

- POPA IONUȚ-MARIUS, inspector de trafic rutier în cadrul I.S.C.T.R. - Inspectoratul Teritorial nr. 5, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită;

„În prezentul dosar, procurorii anticorupție desfășoară cercetări în vederea documentării unor infracțiuni de luare și dare de mită, presupus a fi comise de către funcționari publici și oameni de afaceri care își desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri și exploatării agregatelor minerale, în legătură cu „protecția” oferită de către inspectorii I.S.C.T.R. Timișoara în fața controalelor efectuate”, arată anchetatorii.