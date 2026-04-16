Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un plan de investiţii la CFR SA. „Este singurul care poate să rezolve problemele structurale”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că CFR SA este extrem de importantă, iar Ministerul Transporturilor urmează să vină, până la 30 aprilie, cu un plan multianual de investiţii.

”CFR SA este extrem de importantă şi ştim că sunt în progres investiţii de infrastructură la CFR SA. Urmează ca Ministerul Transporturilor, până la 30 aprilie, să vină cu o propunere a unui plan multianual de investiţii. Este absolut necesar şi este singura soluţie prin care putem creşte viteza trenurilor în România, investiţii în infrastructură”, a spus vicepremierul Oana Gheorghiu, după şedinţa de guvern, scrie News.

Ea a precizat că s-au aliniat cu Ministerul Transportelor pe această soluţie.

”Credem că planul multianual de investiţii este singurul care poate să rezolve problemele structurale şi, evident, să fie asumaţi politic”, a completat Gheorghiu.

Vicepremierul a mai declarat, despre companiile care sunt propuse pentru lichidare, că CFR Marfa este o companie care îşi va declara falimentul până la 31 mai, potrivit calendarului.

”Există deja Carpatica Feroviar, companie care a început deja să lucreze şi care preia activitatea de la CFR Marfă”, a subliniat Gheorghiu.

Ea a subliniat că o parte dintre angajaţii CFR SA deja au fost angajaţi la Carpatica şi o parte dintre ei au primit salarii compensatorii şi au plecat voluntar, iar o altă parte se vor angaja, probabil, în continuare.

”Carpatica ştiu că face angajări în perioada următoare şi măreşte numărul de angajaţi. Ministerul Transporturilor este într-un dialog constructiv cu sindicatul, nu sunt tensiuni acolo, dat fiind faptul că va prelua Carpatica activitatea, cu siguranţă va avea nevoie din ce în ce mai mult de angajaţi şi cei mai potriviţi sunt cei care au fost la CFR Marfă”, a spus ea.