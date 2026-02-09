Scene de groază la Viena. Un român a luat cu asalt un bar, înarmat cu un topor

Un cetățean român în vârstă de 25 de ani a amenințat cu moartea, înarmat fiind cu un topor, clienții unui local din capitala Austriei.

Bărbatul locuiește într-un apartament de la parter, chiar vizavi de pub. Conform propriilor sale declarații, zgomotul a fost o problemă recurentă acolo timp de luni de zile. De asemenea, oaspeții au lăsat în mod regulat gunoaie pe pervazul ferestrei sale. Tânărul de 25 de ani a afirmat, de asemenea, că patronii râdeau de el și îl ridiculizau, scrie Krone.

Armă confiscată de polițiști

În cele din urmă, situația a degenerat: bărbatul ar fi amenințat oaspeții cu un topor. Polițiștii alertați de la secția de poliție Keplergasse au intervenit imediat și l-au arestat pe tânărul de 25 de ani pentru moment. Toporul a fost confiscat. Alte investigații sunt în curs de desfășurare.