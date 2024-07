Scandalul OUG 84. Motivul pentru care noua ordonanță ar putea fi atacată la Curtea Constituțională VIDEO

Ministrul de Interne a răspuns în briefingul de presă de la finalul ședinței de Guvern criticilor aduse de premierul Marcel Ciolacu, care i-a reproșat că „a pus căruța înaintea cailor”, însă, argumentele pe care le-a folosit fac ca OUG 84 să fie atacabilă la Curtea Constituțională, spun polițiștii.

Amintim că ședința de Guvern de joi, în cadrul căreia au fost anunțate modificările aduse Ordonanței de Urgență nr. 84, care a stârnit o mulțime de controverse în ultimele zile, Marcel Ciolacu a anunțat că „a cerut Ministerului de Interne să ţină cont de observaţiile societăţii civile pentru că aşa este firesc”.

„Sper că domnul ministru Predoiu a învăţat lecţia şi în viitor nu va pune căruţa înaintea cailor. Domnul ministru oricum va ieşi la briefing şi va explica românilor modificările de azi”, a mai declarat șeful Executivului.

„Noi sperăm că și domnul Ciolacu a învățat lecția și va asculta TOATE cererile societății civile. Mai cerem reglementarea limitelor de la care se decide că un șofer se află sub influența substanțelor interzise. Altfel ne putem trezi cu dosar penal de la un covrig cu mac. ”, a scris pe Facebook comunitatea Declic, care a lansat o petiție împotriva acestei ordonanțe ce a strâns aproape 200.000 de semnături.

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne i-a răspuns lui Marcel Ciolacu: „De asemenea, ce aș mai vrea să precizez în încheiere, sunt obligat să o fac față de Ministerul de Interne şi colectivul de lucru de la minister, şi nu în ultimul rând, față de Partidul Național Liberal, vizavi de reproșul premierului, pe care l-ați văzut cu toții, faptul că dezbaterea publică asupra proiectului de ordonanță a început în toamna anului trecut, în octombrie.”

Cosmin Andreică, șeful Sindicatului Europol a comentat pentru „Adevărul” declarațiile ministrului de Interne, despre care crede că a fost scos drept „țap ispășitor”.

„Mi se pare ciudat, ca să nu spun altfel, că, în final, ministrul Predoiu este cel care decontează o mizerie legislativă care a fost generată de secretarul de stat Bogdan Despescu. L-am văzut pe Bogdan Despescu pe la toate televiziunile, vorbind despre această ordonanță. Și acum, la final, să vedem că de vină este țapul ispășitor, vicepremierul Predoiu. Nu că ar fi nevinovat, pentru că inclusiv inacțiunea asta de a citi și de a verifica ce se promovează de la nivelul ministerului pe care îl conduce este de condamnat.”, subliniază Cosmin Andreică.

„De ce e o mai numim Ordonanță de Urgență...”

Ministrul de Interne a spus în mod repetat că „dezbaterea publică asupra proiectului de ordonanță a început în toamna anului trecut”, ori tocmai acest lucru nu-i justifică caracterul „de urgență”, având în vedere că a fost adoptată pe 28 iunie și publicată în Monitorul Oficial.

„Deci sunt două chestii care induc în eroare. Ei recunosc că este din 6 octombrie 2023 pe site, dar spun și că a urmat o procedură de urgență. Pe 12 octombrie eu personal am fost la Comisia de Dialog Social, la MAI și am criticat vehement toate aceste prevederi care sunt lipsite de claritate, care sunt generatoare de abuzuri și de încălcarea unor drepturi, în mod nejustificat. La acel moment criticile, parte din ele, au fost chiar înțelese, aș putea spune, de Minister și a fost retrasă de pe circuit ordonanța. Problema este că în momentul în care a fost retrasă și a trecut mai mult de o lună de zile, ea își pierde caracterul de urgență. Ceea ce înseamnă că viitorul act normativ, sau conținutul proiectului de ordonanță de urgență, care nu a fost promovat în termenul de o lună de zile dat de jurisprudență, trebuia să îmbrace forma unei inițiative legislative promovate de MAI, de Guvern în Parlament, de modificare a codului rutier. Lucru care nu s-a întâmplat. Și acum să vină ei în mod parșiv să spună că este în transparență din octombrie. Și atunci de ce e o mai numim ordonanță de urgență, dacă o avem de opt luni de zile în transparență? Înseamnă că nu e nimic urgent la ea.”, a explicat Cosmin Andreică.

Mai mult, prevederile legate de retragerea permisului celor care refuză testarea antidrog rapidă sau a laboratoarelor deținute de Poliția Română, care au fost modificate în ședința de guvern de joi, nu existau în documentul pus în transparență decizională în octombrie, ce poate fi consultat aici.

„Ar trebui să știe că se apără cu ceva greșit, pentru că tocmai prin afirmația asta denotă faptul că OUG 84 este atacabilă la Curtea Constituțională, pentru că nu-și justifică urgența. Ar trebui să știe că o ordonanță de urgență este justificată tocmai de urgență. În caz contrar, dacă vreți să reglementezi altceva prevăzut de lege, trebuie să faci prin procedură parlamentară, aceasta este calea normală, ordonanța este o excepție.”, punctează șeful sindicatului Europol.

În plus, Cătălin Predoiu susține că a fost informat „în mod repetat, în scris, dar și verbal”, de către reprezentanții INML că „pot efectua, din această vară, analize toxicologice în termen rezonabil de 3 până la maxim 7 zile”.

Dar, Cosmin Andreică susține că medicii INML au spus că „din volumul total de muncă pe care îl înregistrează astăzi, va putea acoperi între 8 și 10% din probe în intervalul celor 72 de ore”. Adică 90% din șoferi și-ar primi permisele înapoi fără să aibă un raport toxicologic, dacă rezultatele nu sunt gata în 72 de ore.

OUG 84, o măsură bună?

Șeful sindicatului Europol a remarcat că Ministerul de Interne continuă să susțină că OUG 84 este o măsură bună.

„Ei în continuare consideră că este ok să încalci dreptul constituțional fără a avea nici un fel de probă. Ei consideră că au făcut o treabă foarte bună prin ordonanța 84.”, adaugă Cosmin Andreică.

Cătălin Predoiu a declarat că ministerului de Interne i s-a cerut: să completeze legislația privind combaterea consumului de droguri la volan, să elimine din folosința agenților de poliție drugtestele care dau erori şi să înmulțească numărul de drugtestere, lucruri pe care consideră că le-a îndeplinit cu succes.

„Ministerul de Interne a procedat la toate aceste măsuri și le-a realizat. Respectiv, am scos din folosința polițiștilor drugtesterele de producție China, care dădeau erori şi am folosit și folosim în continuare doar drugtestere Drager care sunt folosite și de polițiile din statele membre ale Uniunii Europene. Aceste drugtestere reprezintă, la ce există în acest moment în lume, un vârf de tehnologie. Nu există drugtestere mai bune decât acestea, ca tipologie. În același timp, am dublat, și mai bine, capacitatea de testare prin creșterea numărului de drugtestere în dotarea Poliției Române. (...) În sfârșit, al treilea lucru, respectiv îmbunătățirea legislației a rezultat în proiectul de ordonanță pe care noi l-am propus într-o primă formă în octombrie anul trecut. Deci, am reacționat cât se poate de rapid și am propus acest proiect. El, repet, a stat în dezbatere publică din octombrie anul trecut, numeroase întâlniri cu alte instituții implicate, dar și cu societatea civilă, având loc la Ministerul de Interne.Consider, ca responsabil al ministerului, că aparatul din minister a procedat corect și a îndeplinit ca la carte fiecare etapă procedurală.”, a precizat Cătălin Predoiu.

Modificările aduse OUG 84

În ședința de guvern de joi, premierul Marcel Ciolacu a anunțat modificări la ordonanța privind testarea antidrog a șoferilor, precizând că răspunsul INML la testul anti-drog trebuie să fie gata între 48 şi 72 de ore.

Concret, este vorba despre trei modificări, a menționat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu: