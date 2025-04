Scandal în fața DIICOT, între prietenul lui Rareș şi iubita dealerului Maru: „V-aţi bătut joc o viaţă întreagă de el”

Ancheta în cazul morții lui Rareș Ion continuă. Gabriel Macovei, un apropiat al tânărului de 20 de ani mort în urma unei supradoze de droguri, chemat ca martor în dosar, şi iubita dealerului de stupefiante Tudor Duma, zis Maru, au avut un schimb de replici vineri seara chiar în faţa sediului DIICOT.

Ancheta în cazul morții lui Rareș, tânărul de 20 de ani care a decedat după ce a consumat un cocktail de substanțe interzise, continuă cu noi audieri și tensiuni în fața sediului DIICOT.

În centrul discuţiilor este Tudor Duma, zis Maru, presupusul dealer al lui Vlad Pascu, aflat în prezent în arest preventiv într-un dosar de trafic de droguri de risc și mare risc, în care ar putea primi până la șapte ani de închisoare pentru că ar fi permis consumul de stupefiante în locuința sa.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Gabriel Macovei, un apropiat al victimei, s-a prezentat la DIICOT pentru a fi audiat ca martor. După mai bine de trei ore petrecute în fața procurorilor, Macovei a evitat să ofere detalii despre declarațiile sale, însă a lăsat de înțeles că a vorbit atât despre Rareș, cât și despre Tudor Duma. El le-a spus jurnaliştilor că pe Rareş îl ştia de mai multă vreme de pe Discord, iar în urmă cu aproximativ două luni l-a cunoscut şi pe Maru, relatează ProTV.

Situația a degenerat în fața sediului DIICOT când și-a făcut apariția iubita lui Tudor Duma. Între aceasta și Gabriel Macovei a izbucnit un schimb tensionat de acuzații. Tânărul i-a cuzat pe fată şi pe iubitul ei Tudor Duma de faptul că l-au umilit constant pe Duma, inclusiv distribuind videoclipuri cu acesta în momente vulnerabile, precum cele petrecute la Spitalul Obregia.

„După ce v-aţi bătut joc o viaţă întreagă de el şi mereu, în fiecare zi a vieţii lui, vă băteaţi joc de el, îl postaţi pe tiktok când era la Obregia, îl posta Maru pe Tiktok, îl făcea de râs...”, a acuzat-o Gabriel Macovei pe iubita lui Maru, făcând referire la seara în care în timp ce Rareş Ion intrase în criză Tudor Duma făce live-uri pe TikTokcu el, amuzându-se de situaţie.

Luată la întrebări de Gabriel Macovei şi în legătură cu faptul că, după ce i-a permis să se drogheze în garajul său, Maru l-a abandonat pe Rareş Ion în stradă atunci când i s-a făcut rău şi agoniza, tânăra a oferit propria versiune despre noaptea de 14 spre 15 aprilie, noapte în care Rareș a intrat în comă.

Astfel, ea a povestit cum a stat lângă Rareș după ce a chemat ambulanța, susținând că echipajul a ajuns greu la fața locului, în ciuda apelurilor repetate. De asemenea, i-a luat apărarea iubitului său, declarând că Tudor Duma a intervenit în încercarea de a-l salva, făcându-i respirație gură la gură și ajutând-o să-l ducă pe tânăr în stradă.

„După acel live am încercat să-i oferim şi eu, mai ales Maru i-a făcut respiraţie gură la gură, i-a dat cu apă pe faţă, i s-au dat palme. Maru m-a ajutat să-l scot pe stradă ca să sun la Salvare,”, a spus ea, continuând: „Eu am stat cu Rareş după ce am chemat Salvarea, am stat lângă el, efectiv eram lângă el, se poate vedea şi pe camere. Eu am sunat de două ori la Salvare pentru că Salvarea a ajuns foarte greu”.

Potrivit iubitei sale, Maru ar fi urcat în casă pentru că se afla sub control judiciar, iar o astfel de situaţie ar fi complicat lucrurile pentru el.

În cele din urmă, pentru comportamentul său provocator și limbajul folosit în fața DIICOT, Gabriel Macovei a fost sancționat cu o amendă contravențională.

Cazul rămâne unul complex și sensibil, cu un impact emoțional major asupra celor implicați, dar și a opiniei publice.