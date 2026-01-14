search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
Un bărbat din Lupeni, reținut după ce dispozitivul său de monitorizare a ajuns la un om al străzii

Un bărbat din Lupeni, aflat sub supraveghere electronică în baza unei măsuri dispuse pentru combaterea violenței domestice, a fost reținut de polițiști după ce dispozitivul pe care trebuia să-l aibă permanent asupra sa a ajuns la un om al străzii din Deva.

Un bărbat monitorizat electronic a fost reținut de polițiști FOTO: AFP
Incidentul a fost semnalat miercuri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara. Potrivit instituției, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Hunedoara au fost alertați de dispeceratul unei structuri de monitorizare electronică, după ce bărbatul de 43 de ani nu a mai răspuns apelurilor de verificare. În același timp, sistemul indica faptul că telefonul de supraveghere se afla într-o clădire din apropierea stației CFR Deva.

Dispozitivul, descoperit la un bărbat fără adăpost

Ajunși la fața locului, polițiștii au făcut o descoperire neașteptată. „În urma deplasării la faţa locului, poliţiştii au identificat un bărbat de 45 de ani, fără adăpost, care avea asupra sa telefonul mobil de monitorizare, împreună cu încărcătorul acestuia. Acesta a susţinut că a cumpărat dispozitivul cu 200 de lei de la un bărbat. Bunurile au fost ridicate de poliţişti în vederea continuării cercetărilor”, a transmis IPJ Hunedoara, potrivit Agerpres.

Bărbatul monitorizat susține că l-a pierdut

Ulterior, bărbatul din Lupeni, aflat sub monitorizare electronică, s-a prezentat la sediul Poliției Hațeg și a declarat că ar fi pierdut dispozitivul de supraveghere.

Explicația nu a schimbat însă situația sa juridică. „În urma administrării probatoriului, s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru infracţiunea de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie, fiind luată măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de bărbatul din municipiul Lupeni”, au precizat reprezentanții IPJ Hunedoara.

Bărbatul se află în prezent în arestul IPJ Hunedoara și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, pentru stabilirea măsurilor legale care se impun.

