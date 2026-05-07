România va găzdui, în premieră pentru Europa de Sud-Est, Simpozionul Anual al NATO dedicat amenințărilor hibride, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Bucureștiul intră astfel pentru prima dată pe lista capitalelor care au organizat acest forum, după Helsinki, Praga și Oslo.

Evenimentul va avea loc la București, în perioada 15-16 octombrie 2026, iar Alianța Nord-Atlantică își va coordona aici răspunsul la amenințările hibride, precum atacurile cibernetice și acțiunile de destabilizare îndreptate împotriva spațiului euro-atlantic.

„Amenințările hibride nu cunosc frontiere. Trebuie să creștem capacitatea de a ne apăra și să existe consecințe reale pentru cei care ne amenință siguranța în acest fel”, a transmis Oana Țoiu.

Oana Țoiu a mai subliniat că România devine un actor important în dezbaterile privind reziliența și securitatea euro-atlantică, amintind că țara noastră găzduiește deja Centrul Cyber al Uniunii Europene (ECCC). În acest context, Bucureștiul poate facilita cooperarea strategică dintre Uniunea Europeană și NATO în domeniul securității cibernetice și al protecției infrastructurii critice.

Ministrul Afacerilor Externe a precizat că desemnarea României drept gazdă a acestui simpozion confirmă încrederea statelor aliate în capacitatea țării noastre de a organiza o platformă de elită pentru consolidarea interoperabilității între statele membre NATO.