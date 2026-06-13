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România și viitorul tehnologic al Europei. Ce au discutat Nicușor Dan și șefa Consiliului European pentru Cercetare

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Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit sâmbătă, 13 iunie, cu Maria Leptin, Președinta Consiliului European pentru Cercetare (ERC). Cei doi au discutat, printre altele, despre dezvoltarea în România a unor domenii precum inteligența artificială, biotehnologiile, energia, securitatea cibernetică și apărarea.

Nicușor Dan și prof. Maria Leptin/FOTO: Facebook
Nicușor Dan și prof. Maria Leptin/FOTO: Facebook

„Am avut o întâlnire productivă cu prof. Maria Leptin, Președinta Consiliului European pentru Cercetare, una dintre cele mai importante instituții europene dedicate susținerii cercetării de frontieră și excelenței științifice.

Am discutat despre viitorul finanțării europene pentru cercetare și inovare, în contextul pregătirii următorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene și al programului care va succeda Horizon Europe”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului susține că, pentru țara noastră, „este esențial ca cercetarea și inovarea să fie tratate ca investiții strategice în competitivitatea economică, securitatea și autonomia strategică a Europei.”

„Consiliul European pentru Cercetare finanțează proiecte de cercetare fundamentală în toate domeniile științifice, având ca unic criteriu excelența științifică. Acest principiu trebuie menținut și consolidat, pentru a putea valorifica la maximum potențialul cercetării și a resursei umane valoroase din România.

Trebuie să construim și în România instituții capabile să atragă, să păstreze și să susțină talent științific de cel mai înalt nivel.”

Nu în ultimul rând, Nicușor Dan spune că România trebuie să investească în cercetare și inovare pentru a deveni un stat care produce progres tehnologic, nu doar unul care beneficiază de tehnologiile dezvoltate de alții, în domenii precum inteligența artificială, biotehnologiile, energia, securitatea cibernetică, apărarea sau științele sociale.

Președinta ERC a participat și la o întâlnire cu reprezentanții Academiei Române, vineri, 12 iunie, în cadrul căreia au fost discutate modalități prin care instituțiile de cercetare din România ar putea atrage mai multe fonduri europene.

„Discuțiile, moderate de acad. Nicolae Zamfir, au avut ca obiectiv intensificarea contribuțiilor institutelor de cercetare ale Academiei la programele Consiliului European pentru Cercetare.

Prof.dr. Maria Leptin, președinta ERC, a apreciat ca pozitivă dorința organizatorilor acestei întâlniri de a intensifica și a face mai vizibilă cercetarea românească. În acest sens, a precizat că ERC este deschisă oricărei solicitări de calitate, iar succesul unui proiect depinde de implicarea întregii comunități științifice din România. Prof. Leptin a accentuat ideea selecției bazată pe calitate: «Cei mai performanți solicitanți trebuie încurajați, restul descurajați»”, transmite Academia Română într-un comunicat.

Academia Română susține că cercetarea din România este afectată de finanțarea insuficientă și intenționează să creeze un grup de lucru pentru a consolida cooperarea comunității științifice și pentru a crește participarea instituțiilor românești la programele europene de cercetare.

Reprezentanții instituției consideră că fondurile oferite de Consiliul European pentru Cercetare pot reprezenta o sursă importantă de finanțare pentru institutele și centrele de cercetare din țară.

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