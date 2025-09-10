search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri

Grupul de Prietenie România-SUA a fost relansat în Congresul american. Ambasadorul Andrei Muraru anunţă că România e pregătită să intre Visa Waiver cu tehnologii de top

Cu prilejul relansării Grupului de Prietenie România-SUA, ambasadorul Andrei Muraru a adus în discuţie programul Visa Waiver.

Andrei Muraru, la recepţia relansării Grupului de Prietenie România-SUA. FOTO: Facebook
Andrei Muraru, la recepţia relansării Grupului de Prietenie România-SUA. FOTO: Facebook

Eveniment important pentru diplomația româno-americană pe 9 septembrie 2025, în clădirea Capitoliului din Washington, D.C., unde Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, a organizat o recepție dedicată relansării Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanților.

Potrivit postării de pe pagina de Facebook a Ambasadei României în SUA, această inițiativă marchează o nouă etapă în cadrul legislativ american, fiind susținută de numeroși membri influenți ai Congresului.

În cadrul evenimentului, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a readus în discuţie programul Visa Waiver şi a subliniat progresele realizate de România în vederea aderării la acesta.

„România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informaţiilor despre călători, utilizând capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum”, a punctat Andrei Muraru.

În cadrul intervențiilor, noii co-președinți ai Grupului de Prietenie - congresmenii Mike Turner (Ohio) și Tom Suozzi (New York) - au salutat reluarea activității acestui cadru de dialog, menționând că „relansarea acestui grup este nu doar o celebrare a parteneriatului, ci şi o promisiune pentru viitor”.

Printre oficialii americani prezenți la eveniment s-au numărat personalități importante din Congres, cum ar fi Brian Mast, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, Pat Fallon, Mike Lawler, Bill Huizenga, Jonathan Jackson, Jim Costa, Victoria Spartz, Marc Veasey, Randy Weber, Deborah Ross și alții. Participanții au apreciat contribuția României la securitatea regiunii Mării Negre și au condamnat ferm acțiunile de destabilizare venite dinspre Rusia.

De partea cealaltă, ambasadorul Andrei Muraru a subliniat și importanţa Parteneriatului Strategic româno-american, ajuns la 28 de ani în 2025.

„România şi Statele Unite se bucură de un Parteneriat Strategic incredibil de strâns”. Lucrăm la o gamă largă de probleme importante, de la securitate la economie şi comerţ, apărare, energie şi relaţii interpersonale. Românii au o încredere şi un ataşament covârşitoare faţă de prietenia americană. Suntem hotărâţi să depunem toate eforturile şi să valorificăm oportunităţile care vor continua să facă parteneriatul nostru mai bogat şi mai vibrant decât a fost vreodată”, a declarat ambasadorul român în SUA, Andrei Muraru.

