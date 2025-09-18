search
Joi, 18 Septembrie 2025
România are cele mai mici taxe pe proprietate din Europa. Media UE este de peste șapte ori mai mare

Publicat:

România are un nivel de taxare a proprietăților considerabil mai redus decât media Uniunii Europene, conform unei analize realizate de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox pe baza datelor Eurostat.

Blocuri de apartamente FOTO: Shutterstock
Blocuri de apartamente FOTO: Shutterstock

„România se remarcă în peisajul fiscal european printr-un nivel de taxare a proprietăţilor considerabil mai redus decât media Uniunii Europene”, conform unei analize realizate de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox pe baza datelor Eurostat. Această poziţie avantajoasă a consolidat atractivitatea pieţei imobiliare locale şi a oferit un cadru fiscal favorabil pentru proprietari şi investitori.

Fiscalitatea redusă se reflectă şi în indicatorii macroeconomici, astfel că doar 0,5% din PIB-ul României provine din impozite pe proprietate, faţă de media UE de 1,9% sau de cea din Franţa (3,7%), liderul european. În Polonia, ponderea impozitelor pe proprietate în PIB este de 1,4%, iar în Ungaria de 0,8%, scrie News.

În ultimii 10 ani, în România ponderea în PIB a scăzut de la 0,9% la 0,5%, consemnându-se astfel o creştere mult mai rapidă a PIB-ul faţă de cea a veniturilor din impozite pe proprietate.

Totodată, valorile impozabile au fost relativ fixe începând cu 2016 şi nu au ţinut pasul cu creşterea preţurilor proprietăţilor, erodând astfel ponderea în PIB a acestor venituri.

De asemenea, veniturile din taxarea proprietăţilor în România reprezintă aproximativ 2,1% din veniturile fiscale totale, sub media UE de 4,7%, ceea ce indică o dependenţă scăzută a bugetului public de aceste taxe. În Grecia această pondere ajunge la 7%, iar în Polonia la 4,1%, în timp ce în Franţa este de 8,4%. În Italia, taxele pe proprietate reprezintă 5,1% din totalul veniturior fiscale, iar în Spania 6,7%. 

Veniturile absolute colectate din impozite pe proprietate în România au fost de 1,8 miliarde euro în 2023 (an pentru care sunt disponibile datele Eurostat), mult sub nivelul înregistrat în ţări precum Polonia (10,7 miliarde euro) sau Italia (45,3 miliarde euro). În Franţa, veniturile din impozitarea proprietăţilor depăşesc 100 miliarde euro anual, iar în Germania 40 miliarde de euro, în vreme ce în Spania aproape 38 miliarde de euro sunt colectaţi anual din taxarea proprietarilor de active imobiliare.

Astfel, în termeni per capita, un român contribuie cu aproximativ 93 de euro anual prin impozite pe proprietate, comparativ cu 710 euro media UE şi 1.550 de euro în Franţa. În Polonia, acest indicator are un nivel de 300 de euro, în timp ce un italian plăteşte anual peste 760 de euro, iar un spaniol peste 750 de euro. Inclusiv în Ungaria, contribuţia medie a unui locuitor este peste cea a unui român şi ajunge la 163 de euro pe an.

”Nivelul redus de taxare a proprietăţii din România a reprezentat un avantaj competitiv real, ce a susţinut dezvoltarea pieţei imobiliare şi a facilitat accesul populaţiei la locuinţe, contribuind astfel la statutul României drept ţara cu cel mai mare procentaj de locuinţe aflate în proprietate personală din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, o taxare relaxată se traduce într-o limitare a fondurilor disponibile pentru investiţii publice, având în vedere că aceste impozite sunt colectate predominant de administraţiile locale”, spune Vlad Săftoiu, head of research Cushman & Wakefield Echinox.

Impozitele pe proprietate includ taxele aplicate proprietarilor de bunuri imobiliare – clădiri şi terenuri – sub formă de impozite anuale (taxe locale pe clădiri şi terenuri) sau ocazional (taxe de transfer, succesiuni etc.). Nivelul acestor taxe variază considerabil în rândul ţărilor Uniunii Europene, fiind influenţat de politicile fiscale locale şi de rolul pe care aceste venituri îl joacă în bugetele naţionale.

În România, ratele de impozitare aplicate clădirilor, inclusiv locuinţelor, şi terenurilor în România sunt printre cele mai scăzute din UE, cu o cotă standard de aproximativ 0,1% - 0,3% pentru clădirile rezidenţiale, în funcţie de categoria şi localizarea acestora, în timp ce pentru proprietăţile comerciale procentul variază între 0,5% şi 1,5%.

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanţă imobiliară pe piaţa locală şi afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, deţinut şi operat independent. Echipa de peste 60 de profesionişti şi colaboratori oferă o gamă completă de servicii investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor şi chiriaşilor.

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) este unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 52.000 de angajaţi în 400 de birouri din 60 de ţări. Cu venituri de 9,4 miliarde de dolari, serviciile principale ale companiei sunt: consultanţă în gestionarea activelor şi investiţiilor, pieţe de capital, închirieri, administrarea proprietăţilor, reprezentarea chiriaşilor, servicii de proiect şi evaluare.

Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
