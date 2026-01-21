România a predat Italiei comanda Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina

România a predat miercuri comanda Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (EUFOR ALTHEA), cea mai amplă operație multinațională din Balcanii de Vest, desfășurată sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comune a Uniunii Europene. Comanda a fost predată Italiei.

Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan, și locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Iulian Berdilă, au participat miercuri în Camp Butmir, Sarajevo, la ceremonia de predare-primire a comenzii Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (EUFOR ALTHEA), cea mai amplă operație multinațională din Balcanii de Vest, desfășurată sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comune a Uniunii Europene.

După 12 luni de la preluarea comenzii EUFOR în Bosnia și Herțegovina, de către țara noastră, ea a fost predată Italiei. Astfel, generalul-maior Florin Marian Barbu a predat comanda Forței Uniunii Europene generalului-maior Maurizio Fronda.

„Implicarea României în acest teatru de operații, în cadrul EUFOR ALTHEA, a reprezentat o dovadă clară a angajamentului nostru ferm față de stabilitatea Balcanilor de Vest”, a precizat secretarul de stat Sorin-Dan Moldovan.

În semn de înaltă apreciere pentru dedicarea excepțională și leadershipul demonstrat în momente de maximă responsabilitate, comandantul operațional, general-locotenent Ludovic Pinon de Quincy i-a acordat generalului-maior Florin Marian Barbu, Medalia Uniunii Europene pentru Politica de Securitate și Apărare Comună pentru Merite Extraordinare.

„Armata României a crescut nivelul de reprezentare în cadrul operației prin asumarea conducerii celei mai importante forțe multinaționale din Balcanii de Vest. Exercitarea comenzii EUFOR, a apreciat generalul-locotenent Iulian Berdilă, a întărit prestigiul și a consolidat respectul de care se bucură militarii români în cadrul comunității euro-atlantice”, transmite MApN.

„România și-a reafirmat statutul de principal contributor la forța multinațională de stabilizare dislocată de Uniunea Europeană în Bosnia și Herțegovina”, a subliniat general-locotenentul Berdilă.

De menționat că, începând cu luna mai, România va asigura, prin generalul de brigadă Traian Maghercă, funcția de șef de stat major al EUFOR ALTHEA în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, ca dovadă fermă a angajamentului României în Balcanii de Vest.

În cadrul operației, România a asigurat mai multe funcții esențiale, printre care și comanda batalionului multinațional capabil să reacționeze prompt, în funcție de necesități, în sprijinul autorităților din Bosnia și Herțegovina, pentru menținerea unui mediu sigur și stabil.

„Stabilitatea regiunii Balcanilor de Vest reprezintă o prioritate pentru România, având o importanță strategică pentru securitatea europeană și euro-atlantică. De asemenea, începând cu data de 20 ianuarie, Detașamentul Forțelor Aeriene Române a predat responsabilitățile privind evacuarea medicală (MEDEVAC) 24/7, precum și misiunile de transport și cercetare, Detașamentului Forțelor Terestre ale Italiei”, potrivit MApN.