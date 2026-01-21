search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România a predat Italiei comanda Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina

0
0
Publicat:

România a predat miercuri comanda Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (EUFOR ALTHEA), cea mai amplă operație multinațională din Balcanii de Vest, desfășurată sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comune a Uniunii Europene. Comanda a fost predată Italiei.

România a predat comanda Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina FOTO: MApN
România a predat comanda Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina FOTO: MApN

Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan, și locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Iulian Berdilă, au participat miercuri în Camp Butmir, Sarajevo, la ceremonia de predare-primire a comenzii Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (EUFOR ALTHEA), cea mai amplă operație multinațională din Balcanii de Vest, desfășurată sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comune a Uniunii Europene.

După 12 luni de la preluarea comenzii EUFOR în Bosnia și Herțegovina, de către țara noastră, ea a fost predată Italiei. Astfel, generalul-maior Florin Marian Barbu a predat comanda Forței Uniunii Europene generalului-maior Maurizio Fronda.

„Implicarea României în acest teatru de operații, în cadrul EUFOR ALTHEA, a reprezentat o dovadă clară a angajamentului nostru ferm față de stabilitatea Balcanilor de Vest”, a precizat secretarul de stat Sorin-Dan Moldovan.

În semn de înaltă apreciere pentru dedicarea excepțională și leadershipul demonstrat în momente de maximă responsabilitate, comandantul operațional, general-locotenent Ludovic Pinon de Quincy i-a acordat generalului-maior Florin Marian Barbu, Medalia Uniunii Europene pentru Politica de Securitate și Apărare Comună pentru Merite Extraordinare.

„Armata României a crescut nivelul de reprezentare în cadrul operației prin asumarea conducerii celei mai importante forțe multinaționale din Balcanii de Vest. Exercitarea comenzii EUFOR, a apreciat generalul-locotenent Iulian Berdilă, a întărit prestigiul și a consolidat respectul de care se bucură militarii români în cadrul comunității euro-atlantice”, transmite MApN.

„România și-a reafirmat statutul de principal contributor la forța multinațională de stabilizare dislocată de Uniunea Europeană în Bosnia și Herțegovina”, a subliniat general-locotenentul Berdilă.

De menționat că, începând cu luna mai, România va asigura, prin generalul de brigadă Traian Maghercă, funcția de șef de stat major al EUFOR ALTHEA în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, ca dovadă fermă a angajamentului României în Balcanii de Vest.

În cadrul operației, România a asigurat mai multe funcții esențiale, printre care și comanda batalionului multinațional capabil să reacționeze prompt, în funcție de necesități, în sprijinul autorităților din Bosnia și Herțegovina, pentru menținerea unui mediu sigur și stabil.

„Stabilitatea regiunii Balcanilor de Vest reprezintă o prioritate pentru România, având o importanță strategică pentru securitatea europeană și euro-atlantică. De asemenea, începând cu data de 20 ianuarie, Detașamentul Forțelor Aeriene Române a predat responsabilitățile privind evacuarea medicală (MEDEVAC) 24/7, precum și misiunile de transport și cercetare, Detașamentului Forțelor Terestre ale Italiei”, potrivit MApN.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
digi24.ro
image
Povestea tulburătoare a unei fetițe de 6 ani, singura supraviețuitoare dintr-o familie aflată în trenul distrus în Spania
stirileprotv.ro
image
Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
gandul.ro
image
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
mediafax.ro
image
Naomi Osaka, criticată dur pentru intrarea spectaculoasă de la Australian Open. Cine o atacă pentru apariție
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
antena3.ro
image
Accident sinistru în Chiajna. Tânărul lovit de tren, tată a doi copii, se grăbea să ajute un prieten cardiac
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu Drăgușin. Fina lui Șumudică a „rupt” cu decolteul accentuat
prosport.ro
image
Cum verifici câte puncte de penalizare ai pe permis în 2026? Toate schimbările anunţate
playtech.ro
image
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele arabilor! De ce depinde duelul cu Marius Șumudică. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Filmul crimei din Timiș, unde Alin a fost înjunghiat de prieteni și apoi îngropat în curtea unei case. Motivul halucinant pentru care i-ar fi luat viața
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber. Vestea a venit ca un șoc: A fost foarte greu când am aflat. Mă simțeam așa de bine aici. Au fost lacrimi multe
romaniatv.net
image
Se taie pensiile românilor. Cine vor fi cei afectați în februarie
mediaflux.ro
image
Vitali Klitschko anunță o catastrofă: „600.000 de oameni au părăsit Kievul”. Motivul e tulburător
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
Scarlett Johansson și soțul Colin Jost foto Profimedia jpg
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”

OK! Magazine

image
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
A făcut cancer colorectal la 24 de ani. Care au fost cele 3 simptome prezente?