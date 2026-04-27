Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Armata SUA își regândește apărarea anti-dronă după modelul ucrainean: exerciții inspirate de operațiunea „Pânza de păianjen”

Statele Unite își adaptează rapid strategiile militare în fața noilor realități de pe câmpul de luptă, după ce au testat, în premieră, scenarii inspirate direct din experiența Ucraina în războiul cu Rusia.

Drone folosite de Ucraina în operațiunea Panza de păianjen/FOTO:X
Potrivit publicației Defense One, militarii americani au organizat în septembrie 2025 un amplu exercițiu la baza aeriană Eglin din Florida, în cadrul operațiunii „Clear Horizon”, unde au recreat tactici similare cu cele folosite de Ucraina în operațiunea „Pânza de păianjen”.

Dronele, noua armă decisivă

În timpul simulărilor, forțele speciale americane au utilizat o gamă largă de drone — de la modele comerciale simple până la sisteme avansate, capabile să evite bruiajul electronic și detectarea radar.

„Au folosit drone comerciale clasice, dar și dispozitive cu antene direcționale, mai greu de neutralizat, precum și drone cu schimbare automată a frecvenței, rezistente la atacuri electromagnetice”, a explicat Matt Ross, coordonator al grupului operativ al Pentagon pentru combaterea dronelor.

În plus, au fost testate drone controlate prin fibră optică și rețele mobile, într-un scenariu în care operatori aflați în statul Colorado au reușit să lovească ținte din Florida — o premieră pentru armata americană.

Lecțiile din Ucraina schimbă prioritățile SUA

Exercițiile au scos la iveală vulnerabilități importante. Potrivit oficialilor americani, armata are nevoie urgentă de un sistem integrat care să conecteze datele provenite din radare, drone și sisteme anti-dronă, pentru o reacție coordonată.

În același timp, accentul se mută tot mai mult pe dronele de mare distanță, capabile să lovească infrastructuri critice — de la centre de comandă până la sisteme logistice și de apărare antiaeriană.

Pentru amenințările de mică dimensiune, soluția ar putea veni din dezvoltarea unor drone-interceptor, mai ieftine și mai eficiente decât rachetele clasice de apărare.

Un război care schimbă doctrina militară

Experiența din Ucraina devine, astfel, un studiu de caz pentru armatele occidentale. Tehnologiile dezvoltate cu investiții de miliarde de dolari sunt reevaluate în lumina unor tactici relativ simple, dar extrem de eficiente.

Pentru Washington, mesajul este clar: războiul modern nu mai este definit doar de superioritate tehnologică, ci de capacitatea de adaptare rapidă la un adversar flexibil și inovator.

Top articole

Partenerii noștri

image
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
digi24.ro
image
O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele
stirileprotv.ro
image
Noi stenograme din ședința în care PSD a decis să depună moțiunea anti-Bolojan: „USR a semnat cot la cot moțiuni cu AUR. Acum sunt lupii moraliști / „Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci”
gandul.ro
image
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
mediafax.ro
image
Costel Gâlcă, trădat de limbajul corpului după Dinamo – Rapid 3-1! Analiza specialistului: „Se conturează o ruptură între staff și jucători!”
fanatik.ro
image
Statele Unite au fost „umilite” de Iran, spune cancelarul german Friedrich Merz: „Trump a intrat în război fără nicio strategie”
libertatea.ro
image
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
digi24.ro
image
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
gsp.ro
image
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc 
antena3.ro
image
Cât este darul de nuntă în 2026. Apropiaţii dau minimum 3.500 de lei
observatornews.ro
image
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
cancan.ro
image
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
De ce se extind lanțurile de magazine în România într-un ritm atât de alert, deși este criză. Cum s-a schimbat mentalitatea românului privind cumpărăturile
playtech.ro
image
„Opt jucători de la Rapid, afară!” Profetul Mitică Dragomir, soluție salvatoare: „Aduceți-l de urgență și vă bateți la titlu! M-ați înjurat când v-am zis că sunteți praf!”
fanatik.ro
image
Pariul PSD privind asocierea cu AUR pentru moțiunea de cenzură: debarcarea lui Bolojan de la vârful PNL: „E clar că visează la perioada Ciolacu-Ciucă”
ziare.com
image
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Rusia amenință din nou România după drona căzută la Galați: ”Să fie conştientă de posibile consecinţe ale acţiunilor sale”
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
De ce va avea restaurantul Panoramic, patronat de Copos, acces auto pe Tâmpa, în ciuda restricțiilor și protestelor
actualitate.net
image
Topul destinațiilor din Europa pe care le adoră o româncă pasionată de călătorii: „Madeira e cea mai frumoasă din lume”
click.ro
image
Horoscop marți, 28 aprilie. Racii primesc bani, Leii au o perioadă stresantă, iar Peștii caută clipe de relaxare
click.ro
image
Cum a apărut Ioana Țiriac în vacanță. Imaginile cu fiica lui Ion Țiriac au atras toate privirile
click.ro
Meghan Markle GettyImages 1178314752 jpg
”Sfârșitul unei ere, cei mai grei 7 ani din viață”. Meghan recunoaște că viața a pus-o în genunchi
okmagazine.ro
Principele Nicolae și Ioana Doletti foto Historia webp
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
bratari dacice foto cosmin zamfirache (5) jpeg
Tezaur dacic format din sute de piese, descoperit la marginea unei păduri din Botoșani
historia.ro
Click!

image
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat” turiștii colegilor de scenă: „Nimic nu pică din cer!”
image
Topul destinațiilor din Europa pe care le adoră o româncă pasionată de călătorii: „Madeira e cea mai frumoasă din lume”

OK! Magazine

image
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați

Click! Pentru femei

image
Prietenii își fac griji în privința actriței Christina Applegate. „Nu face bine și orice se poate întâmpla”

Click! Sănătate

image
Nu poţi renunţa la obiectele vechi din casă? Iată ce înseamnă, potrivit psihologilor!