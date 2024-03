Revoluție pe piața RCA. Amenzi colosale pentru lipsa poliței

20.000 de lei va fi amenda maximă pe care o vor primi șoferii pentru lipsa poliței RCA. Cel puțin așa prevede o modificare legislativă votată în Senat. Totodată, aleșii vor să le interzică proprietarilor să-și mai repare mașinile în regie proprie dacă daunele sunt mai mari de 400 de euro.

Revoluția pe piața asigurărilor auto obligatorii (RCA), are șanse din ce în ce mai mari să se concretizeze după ce Senatul a votat un proiect de lege în acest sens.

Astfel, aleșii au decis ca asigurarea RCA să poată fi suspendată în anumite condiții, însă dacă șoferii sunt prinși că circulă fără polița valabilă vor fi aspru sancționați. Concret, aceștia vor risca până la 15.000 de lei amendă. Aceiași bani vor scoate din buzunar și șoferii care nu-și imobilizează mașina într-un spațiu privat ori circulă cu mașina atunci când au asigurarea suspendată, potrivit modificărilor la legea RCA. În prezent, aceste amenzi sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei.

Un expert din piața de asigurări a explicat pentru „Adevărul” de ce este necesară creșterea cuantumului amenzilor.

„Acel cuantum al amenzilor a fost stabilit în anul 2017, când amenda de 1.000-2.000 de lei era de 2-3 ori mai mare decât prețul unei polițe RCA, deci era o măsură care avea sens atunci. Astăzi, prețul mediu al unei polițe este de aproximativ 1.200 de lei, iar amenda de 1.000-2.000 de lei a rămas mică și nu își mai atingea efectul urmărit, ca instrument de coerciție pentru circulația în condiții de legalitate și cu RCA valabil. În plus, numărul de asigurați RCA nu a crescut în ultimii ani deși numărul de autovehicule înmatriculate este în continuă creștere. În concluzie, era necesară o actualizare a cuantumului amenzilor în corelație cu prețul RCA, sancțiuni aplicabile șoferilor indisciplinați”, precizează sursa citată.

Asiguratul însă va putea solicita în scris asigurătorului RCA suspendarea voluntară a efectelor contractului RCA încheiat pe o perioadă de valabilitate de 6 sau 12 luni.

Dispar reparațiile în parcare

Apoi, foarte important, păgubiții RCA nu vor mai putea primi în avans de la asigurători decât maxim 400 de euro pentru reparațiile în regie proprie a mașinilor avariate, potrivit unui alt amendament la legea RCA adoptat în Senat. „Ne interesează ca daunele să fie reparate în service-uri autorizate, nu în spatele blocului, și al doilea aspect este ca sumele plătite de asigurători pentru reparații să fie fiscalizate”, a declarat senatorul PSD Daniel Zamfir, inițiatorul acestei modificări.

Crește siguranța în trafic

Această modificare legislativă aduce un plus pentru siguranța în trafic. „Peste 50% dintre autovehiculele verificate de către RAR în trafic aveau probleme tehnice care puteau pune în pericol siguranța rutieră. Este, de asemenea, o lovitura importanta data evaziunii fiscale din domeniul reparațiilor auto, situație care va genera cu siguranță peste 100 de milioane de euro pe an venituri suplimentare la bugetul de stat. Este esențial ca toți proprietarii de autovehicule să înțeleagă faptul ca un autovehicul presupune și responsabilitatea reparării acestuia atunci când este avariat și repus în circulație. Au existat nenumărate situații în care proprietarii unor autovehicule avariate au reparat neadecvat autovehiculele, iar acestea fiind implicate într-un nou accident de circulație au generat decese. Asta se întâmplă când șoferii consideră că e mai importantă economia lor decât montajul sistemelor de airbag. Pasagerii și șoferul nu au avut nicio șansă de supraviețuire neavând banalul sistem de airbag montat pe autovehiculul reparat în regie proprie de către proprietar. Sigur, ca la orice măsură, vor exista și contestatari. Prima categorie de contestări sunt firmele de asigurări care nu vor mai putea face economii la despăgubiri, obișnuite să plătească despăgubiri subevaluate încercând să prostească păgubiții cu sume de bani insuficiente pentru repararea corespunzătoare a autovehiculului avariat. A doua categorie de nemulțumiți sunt șoferii mai puțin educați și total inconștienți, care erau obișnuiți să își cârpească autovehiculele avariate și se bucurau ca poate le mai rămâne și lor 500 de lei de pe urma daunei. Autovehiculele acestor șoferi fac parte din categoria celor identificate de către RAR în trafic. În momentul de față, peste 55% dintre autovehiculele avariate în accidente de circulație sunt despăgubite de firmele de asigurări, în baza polițelor RCA, în sistemul «regie proprie». Acest lucru nu va mai fi posibil decât în cazul despăgubirilor mici. Exemplu: înlocuit o oglindă, revopsit 2-3 piese zgâriate etc. Pentru toate celelalte situații, reparațiile vor trebui efectuate în ateliere autorizate RAR alese de către păgubit, iar firmele de asigurări vor fi obligate să achite integral costul de reparație”, arată expertul citat.

Proiectul urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților care este for decizional.