Refugiu-container din Munţii Bucegi, răsturnat de vânt: „Cum ar fi fost ca cineva să fie prins înăuntru?”

Un container montat în luna august pentru a fi folosit ca refugiu în Șaua Șugarilor, Munţii Bucegi, a fost răsturnat de rafale de vânt care au atins 109 km/h. Imaginile surprinse duminică de turiști și distribuite pe rețelele sociale arată containerul doborât, stârnind un val de reacții și critici.

„Noul container-refugiu din Şaua Sugărilor răsturnat de vânt. Sau ce înseamnă rafale de 109 km/h!”, a scris un internaut, postând fotografii cu refugiul.

O turistă a relatat că, în urmă cu doar o săptămână, construcția se afla încă în picioare: „Duminica trecută, când am trecut pe lângă el, era încă în picioare... Niciodată nu m-a preocupat viteza vântului pe munte. Mare greşeală!”.

Ghid montan: „Un pericol pentru cei care s-ar adăposti”

Marian Anghel, vicepreşedinte al Uniunii Asociaţiilor de Lideri Montani Internaţionali, a criticat dur instalarea acestui tip de refugii, pe care le numește „improvizații periculoase”.

„Parcă-mi vine mai mult să stau afară, decât să zbor în râpă cu un refugiu improvizat. Cum ar fi fost ca cineva să fie prins înăuntru când s-a răsturnat baraca? Cine-şi asumă răspunderea pentru astfel de improvizaţii în zone expuse, cu riscuri majore?”, a scris acesta pe Facebook.

Ghidul a amintit și de cazuri similare din Munții Făgăraș, unde refugii montate în zone expuse au fost distruse fie de avalanșe, fie de vânt puternic la scurt timp după instalare.