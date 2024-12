Primarul din Târgu Mureș a fost reținut de DNA. Edilul urmează să fie dus în fața unui judecător și ar putea fi arestat

Primarul UDMR din Târgu Mureș, Soós Zoltán, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Edilul urmează să fie prezentat în fața unui judecător care poate decide arestarea, controlul judiciar sau punerea sa în libertate, potrivit G4Media.

Acesta a anunțat în mari 2023 că procurorii DNA din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureş i-au adus la cunoştinţă faptul că este cercetat într-un dosar cu privire la anumite angajări din cadrul administraţiei publice locale.

"Ştiam din 2020 că mandatul de primar nu va fi unul uşor. Însă, mi-am asumat acest lucru, atunci când am depus jurământul şi am decis să vă reprezint cu cinste. Presiunile şi jocurile politice sunt la ordinea zilei şi pentru că am promis mereu transparenţă, vă comunic faptul că în cursul zilei de 30 mai, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureş mi-au adus la cunoştinţă faptul că sunt cercetat într-un dosar cu privire la statutul oficial al unor angajaţi din cadrul Primăriei Târgu Mureş. Faţă de cele ce mi s-au adus la cunoştinţă, manifest cooperare, transparenţă şi sunt convins că instituţiile statului îşi vor îndeplini mod onest atribuţiile de serviciu, fără a se lăsa conduse de intrigi politice sau de altă natură", a declarat Zoltan la vremea respectivă.