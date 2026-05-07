Oana Țoiu și șeful Comitetului Militar al NATO, discuții despre securitatea Flancului Estic și incidentele cu drone în România

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut joi o întrevedere cu președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, aflat în vizită la București.

Potrivit unui comunicat transmis de MAE, amiralul Dragone a apreciat că România rămâne un aliat de încredere în cadrul NATO şi a amintit contribuția României în misiuni sub comandă NATO, modernizarea forţelor armate şi rolul activ jucat pe Flancul Estic. Totodată, oficialul NATO a reconfirmat atenția pe care Alianța o acordă securității regiunii Mării Negre şi a transmis că sprijinul aliat pentru România va continua puternic.

Ministrul Oana Ţoiu a subliniat importanţa strategică, energetică şi economică a Mării Negre pentru România şi pentru Europa, prezentând şi cooperarea regională întărită cu Bulgaria şi Turcia pentru protejarea acestui spaţiu. De asemenea, Oana Ţoiu a pus accentul pe necesitatea unei cooperări aliate mai puternice împotriva ameninţărilor hibride.

Nu în ultimul rând, s-a discutat despre seminarul NATO care va fi organizat de Ministerul a Afacerilor Externe, împreună cu NATO, în octombrie, în București.

„România este profund angajată în dezvoltarea celei mai puternice alianţe defensive din lume şi cei peste 20 de ani de când suntem membri NATO au sedimentat o încredere puternică a cetățenilor în alianţa nord-atlantică, iar asta poate face faţă oricăror furtuni politice. Avem nevoie de NATO pentru securitatea noastră şi ceilalți aliați ştiu că se pot baza la rândul lor pe noi. Alianţa face faţă acum crizelor multiple, presiunii relaţiei dintre aliaţi şi nevoii de inovare şi coordonare crescută, iar România are un rol cheie în coordonarea necesară evoluţiei alianţei, ca gazdă, într-o săptămână, a summit-ului B9, în Bucureşti şi a seminarului NATO, pe care îl găzduim în toamnă, privind ameninţările hibride", a declarat ministrul Afacerilor Externe, potrivit comunicatului menţionat.

Comitetul Militar este principalul for militar al NATO şi reuneşte reprezentanţii armatelor statelor membre, având rol consultativ pentru deciziile politice ale Alianţei.