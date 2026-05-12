search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Interimara Oana Țoiu votează în favoarea impunerii de sancțiuni atât împotriva coloniștilor evrei violenți cât și a celor din Hamas

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un vot deosebit de important din mai multe motive. Mai întâi, să notăm că votul a fost unanim, ceea ce, în sine, este un semnal al schimbării profunde a jocurilor la nivelul deciziei în UE, asta după ce, mult timp, o asemenea rezoluție împotriva Israelului fusese blocată de Viktor Orban în numele Ungariei.

Ministrul interimar Oana Țoiu a votat cu voia președintelui Nicușor Dan FOTO FB MAE
Ministrul interimar Oana Țoiu a votat cu voia președintelui Nicușor Dan FOTO FB MAE

De data asta, evident eliberați de această constrângere care a împiedicat orice sancțiune, șefii diplomațiilor din UE au trecut rapid la acțiune semnalând o neașteptată unitate de păreri și au fost de acord să ia o măsură care vizează sancționarea unor persoane și organizații care sunt dovedite de a promova acțiuni de ocupare violentă de terenuri în Cisiordania dar și lideri din Hamas...ceea ce, în sine, este o bombă politică de mari dimensiuni deoarece, unicat în politica instituțiilor europene, pune pe același plan cele două grupuri de indivizi și organizații. Poate vi se pare doar o chestiune de nuanțăm, dar lovitura este foarte grea: se pune sub semnul egalității activitatea celor din Hamas, grup recunoscut ca terorist și activitatea coloniștilor israelieni violenți, o simetrie care, oficial, poate justifica urmărirea celor vinovați de către instanțe internaționale specializate.

Este cel de-al treilea pachet de sancțiuni europene care penalizează coloniștii israelieni din momentul în care decidenții de la Bruxelles au decis să-și coordoneze acțiunile cu deciziile similare luate de Administrația Biden în 2024. Lucrurile s-au schimbat din momentul în care Trump a sosit la Casa Albă, decizia sa fiind să anuleze sancțiunile din „pachetul Biden” și atunci Orban a impus un veto asupra intenției europenilor de a continua propriile sancțiuni.

Desigur, acum, ministrul interimar Oana Țoiu a votat cu voia Președintelui Nicușor Dan și asta transmite tuturor partenerilor europeni, inclusiv partenerului strategic american, că România este decisă să susțină poziția europenilor, în acord cu instanțele internaționale, consideră că susținerea de către Israel a implantărilor din Cisiordania este ilegală, chiar dacă Ministerul Apărării din Israel a acordat coloniștilor dreptul de a deține terenuri acolo și de a-și clădi case.

Kaja Kallas

@kajakallas

·

Urmărește

EU Foreign Ministers just gave the go-ahead to sanction Israeli settlers over violence against Palestinians. They also agreed new sanctions on leading Hamas figures. It was high time we move from deadlock to delivery. Extremisms and violence carry consequences.

3:52 p.m. · 11 mai 2026

În principiu, o asemenea luare de poziție românească ar trebui bine și pe larg explicată tocmai deoarece ar putea să marcheze o schimbare de orientare a politiucii noastre externe și chiar este esențial de știut dacă va influența (și în ce mod, afectând ce domenii anume) relațiile noastre cu Israelul. Spun asta deoarece, cred eu, trebuie luată foarte în serios declarația premierului israelian care spunea că “în timp de Israelul și SUA “fac treaba murdară a Europei” luptând pentru civilizație ampotriva jihadiștilor lunatici din Iran și din alte părți, Uniunea Europeană și-a arătat falimentulm moral făcând o faalsă simetrie între cetățenii israelieni și teroriștii din Hamas”.

Ce l-a supărat atât de mult pe Netanyahu este că decizia de acum a miniștrilro de externe europeni aeste varianta cea mai ușoară a sancțiunilor care erau propuse de a fi puse la vot, unele State Membre propunând chiar extinderea sancțiunilor spre zona comercială, cu interzicerea importurilor unor produse diun Israel. Și asta nu este tot, căci, în acest moment, așa cum vă spuneam cu puțin timp în urmă, Comisia Europeană a primit în mod oficial lista celor peste 1 milion de semnături d pe documentul inițiativei cetățenești care este acum pe circuitul obligatoriu pentru luarea unei hotărâri la nivel european în privința cererii de a suspenda Acordul de asociere UE-Israel https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2025/000005_en …Foarte curând, spun unele surse, vom vedea dacă procesul început acum va continua și cu ce consecințe majore care se reverberează departe în atât de fragilul acum spațiu euro-atlantic.

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Joe Biden se luptă să împiedice publicarea unor înregistrări ale convorbirilor cu biograful său. Ce au vorbit cei doi
digi24.ro
image
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
stirileprotv.ro
image
7 zile de la căderea salvatorului Bolojan. 5 scenarii posibile de a forma un nou guvern. 10 variante de premieri. Un nume surpriză de pe lista scurtă a lui Nicușor Dan
gandul.ro
image
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
mediafax.ro
image
Caz unic în lume: finala Cupei României a durat 194 de zile!
fanatik.ro
image
Explozie a cazurilor de violență domestică în România. Județele în care sunt monitorizați electronic cei mai mulți agresori
libertatea.ro
image
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
digisport.ro
image
O pagină întunecată a istoriei se ascunde sub una dintre cele mai mari gări din Europa. Locul unde sute de oameni au fost trimiși spre moarte fără ca nimeni să vadă.
click.ro
image
Procedura pentru voucherele de vacanță s-a schimbat. Angajații cu salariul net de până la 6.000 de lei primesc tichete de concediu
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Un celebru producător de electrocasnice, prezent și la noi, dă afară 1.700 de angajați
observatornews.ro
image
Cât a mers darul la nunta Andreea Bălan cu Victor Cornea. Pentru unii români, pare o avere
cancan.ro
image
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Biciclete prinse de ţeava de gaz de pe casa scării. Cum încalcă românii care stau la bloc legea, se dau amenzi mari
playtech.ro
image
Un fost magistrat cere 100.000 de euro și rentă viageră de la Cotroceni după ce Nicușor Dan i-a întârziat pensionarea anticipată
fanatik.ro
image
Revenirea la monarhie, ”soluție” pentru unirea cu Moldova? ”Ce spune Nicu Ștefănuță e o prostie de sus până jos”, explică un istoric. Politolog: ”O teză periculoasă”
ziare.com
image
A șters totul ”cu buretele”, după 13 ani de relație și doi copii
digisport.ro
image
Vara 2026 se anunță una dintre cele mai dificile din ultimii ani cu fenomene extreme
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 12 mai. Alertă Lunară pentru cei 12 nativi. Ce se întâmplă în casa zodiilor
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Astăzi, 12 mai, s-a născut Katherine Hepburn. Actrița a fost nominalizată de 12 ori la Oscar. „Dacă respecți toate regulile, pierzi toată distracția”
click.ro
image
Cele 3 zodii lovite de schimbări neașteptate pe 12 mai 2026. Un adevăr iese la suprafață, iar destinul lor se schimbă radical
click.ro
image
Ce mănâncă zilnic Willie Nelson la 93 de ani. Artistul country are un meniu surprinzător de simplu
click.ro
Nicolae al României de 10 Mai 2026 FOTO Instagram (4) jpg
Regalitate în afara Palatului: Nicolae și Alina‑Maria ai României, celebrare spectaculoasă de 10 Mai
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marian Godină, mesaj după eliminarea de la Survivor: „Nu pot condamna pe nimeni care bănuiește că lucrurile de acolo nu stau chiar așa cum se văd la tv”
image
Astăzi, 12 mai, s-a născut Katherine Hepburn. Actrița a fost nominalizată de 12 ori la Oscar. „Dacă respecți toate regulile, pierzi toată distracția”

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Are un nou iubit? Mariah Carey, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul