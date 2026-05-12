Interimara Oana Țoiu votează în favoarea impunerii de sancțiuni atât împotriva coloniștilor evrei violenți cât și a celor din Hamas

Un vot deosebit de important din mai multe motive. Mai întâi, să notăm că votul a fost unanim, ceea ce, în sine, este un semnal al schimbării profunde a jocurilor la nivelul deciziei în UE, asta după ce, mult timp, o asemenea rezoluție împotriva Israelului fusese blocată de Viktor Orban în numele Ungariei.

De data asta, evident eliberați de această constrângere care a împiedicat orice sancțiune, șefii diplomațiilor din UE au trecut rapid la acțiune semnalând o neașteptată unitate de păreri și au fost de acord să ia o măsură care vizează sancționarea unor persoane și organizații care sunt dovedite de a promova acțiuni de ocupare violentă de terenuri în Cisiordania dar și lideri din Hamas...ceea ce, în sine, este o bombă politică de mari dimensiuni deoarece, unicat în politica instituțiilor europene, pune pe același plan cele două grupuri de indivizi și organizații. Poate vi se pare doar o chestiune de nuanțăm, dar lovitura este foarte grea: se pune sub semnul egalității activitatea celor din Hamas, grup recunoscut ca terorist și activitatea coloniștilor israelieni violenți, o simetrie care, oficial, poate justifica urmărirea celor vinovați de către instanțe internaționale specializate.

Este cel de-al treilea pachet de sancțiuni europene care penalizează coloniștii israelieni din momentul în care decidenții de la Bruxelles au decis să-și coordoneze acțiunile cu deciziile similare luate de Administrația Biden în 2024. Lucrurile s-au schimbat din momentul în care Trump a sosit la Casa Albă, decizia sa fiind să anuleze sancțiunile din „pachetul Biden” și atunci Orban a impus un veto asupra intenției europenilor de a continua propriile sancțiuni.

Desigur, acum, ministrul interimar Oana Țoiu a votat cu voia Președintelui Nicușor Dan și asta transmite tuturor partenerilor europeni, inclusiv partenerului strategic american, că România este decisă să susțină poziția europenilor, în acord cu instanțele internaționale, consideră că susținerea de către Israel a implantărilor din Cisiordania este ilegală, chiar dacă Ministerul Apărării din Israel a acordat coloniștilor dreptul de a deține terenuri acolo și de a-și clădi case.

EU Foreign Ministers just gave the go-ahead to sanction Israeli settlers over violence against Palestinians. They also agreed new sanctions on leading Hamas figures. It was high time we move from deadlock to delivery. Extremisms and violence carry consequences.

3:52 p.m. · 11 mai 2026

În principiu, o asemenea luare de poziție românească ar trebui bine și pe larg explicată tocmai deoarece ar putea să marcheze o schimbare de orientare a politiucii noastre externe și chiar este esențial de știut dacă va influența (și în ce mod, afectând ce domenii anume) relațiile noastre cu Israelul. Spun asta deoarece, cred eu, trebuie luată foarte în serios declarația premierului israelian care spunea că “în timp de Israelul și SUA “fac treaba murdară a Europei” luptând pentru civilizație ampotriva jihadiștilor lunatici din Iran și din alte părți, Uniunea Europeană și-a arătat falimentulm moral făcând o faalsă simetrie între cetățenii israelieni și teroriștii din Hamas”.

Ce l-a supărat atât de mult pe Netanyahu este că decizia de acum a miniștrilro de externe europeni aeste varianta cea mai ușoară a sancțiunilor care erau propuse de a fi puse la vot, unele State Membre propunând chiar extinderea sancțiunilor spre zona comercială, cu interzicerea importurilor unor produse diun Israel. Și asta nu este tot, căci, în acest moment, așa cum vă spuneam cu puțin timp în urmă, Comisia Europeană a primit în mod oficial lista celor peste 1 milion de semnături d pe documentul inițiativei cetățenești care este acum pe circuitul obligatoriu pentru luarea unei hotărâri la nivel european în privința cererii de a suspenda Acordul de asociere UE-Israel https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2025/000005_en …Foarte curând, spun unele surse, vom vedea dacă procesul început acum va continua și cu ce consecințe majore care se reverberează departe în atât de fragilul acum spațiu euro-atlantic.