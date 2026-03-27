Percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență. Telefonul lui Raed Arafat, ridicat de procurori

Vineri au avut loc percheziţii la mai multe spitale din Bucureşti şi din ţară, dar şi la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. Au fost ridicate telefoanele mai multor angajaţi, inclusiv al lui Raed Arafat.

Potrivit unor surse din anchetă, sunt vizate două spitale din Bucureşti, Floreasca şi Gerota. Conform procurorilor, sunt doi medici de la spital Floreasca şi unul de la Gerota care ar fi lucrat şi la DSU, iar suspiciunea anchetatorilor este că medicii nu s-ar fi prezentat şi la DSU.

Ancheta este derulată de Parchetul Militar de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, iar vineri, de la spitalul Floreasca, au fost ridicate contractele individuale de muncă ale celor doi medici, fişe de post, pontaje care să facă dovadă că aceştia au fost la locul muncă.

Este avută în vedere perioada din octombrie 2021 până în prezent. De asemenea, au fost ridicate şi telefoane de la vârful DSU, inclusiv telefonul lui Raed Arafat, șeful DSU.

Raed Arafat nu a dorit să comenteze acţiunea procurorilor. A spus, în schimb, că în acest moment vorbim de un dosar care vizează fapte, nu persoane.

"O să ieșim cu un comunicat. Este IN REM (n.red. ancheta), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat", a declarat Raed Arafat pentru Observator.