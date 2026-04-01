Raed Arafat respinge acuzațiile privind angajările fictive: „Informațiile apărute sunt fie false, fie scoase din context”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat miercuri seară după apariția informațiilor privind posibile angajări fictive în cadrul instituției pe care o conduce.

Într-o postare pe Facebook, Arafat a susținut că informațiile referitoare la presupusa sa implicare „sunt fie false, fie grav scoase din context, fiind prezentate într-o manieră de natură să inducă în eroare opinia publică”.

El a subliniat că nu este pentru prima dată când astfel de afirmații apar în spațiul public și că acestea fac parte dintr-o „campanie constantă de imagine negativă” împotriva sa.

„În cadrul acestei campanii au fost promovate în repetate rânduri informații false, interpretări tendențioase și afirmații defăimătoare. Un asemenea demers nu urmărește informarea corectă a opiniei publice și nici apărarea interesului general. Dimpotrivă, pare orientat către susținerea unor interese personale sau de grup, în detrimentul adevărului și al unei dezbateri publice oneste”, a scris acesta.

În ceea ce privește acuzațiile privind posibile angajări fictive, șeful DSU a infirmat categoric existența unui asemenea fenomen și a reiterat angajamentul instituției pentru respectarea legalității și transparenței:

„În ceea ce privește acuzațiile referitoare la posibile angajări fictive în cadrul DSU, infirm categoric existența unei asemenea situații și reafirm, totodată, angajamentul ferm al instituției pentru respectarea strictă a legalității, a transparenței și a bunei desfășurări a activităților specifice”, a mai specificat șeful DSU.

Arafat a mai precizat că va continua să coopereze cu organele judiciare pentru clarificarea completă a situației.

„Mi-am exprimat constant disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare și voi continua să fac acest lucru, pentru clarificarea completă a tuturor aspectelor aflate în analiză”, a mai declarat Arafat.

În final, oficialul a subliniat că adevărul trebuie stabilit pe baza faptelor, documentelor și a cadrului legal, nu prin speculații sau campanii mediatice: „Consider că adevărul trebuie stabilit pe baza faptelor, a documentelor și a cadrului legal, nu prin speculații, insinuări sau campanii mediatice construite pe deformarea realității.”

Reacția vine după ce procurorii militari au efectuat verificări la sediul DSU, ridicând documente și telefoane mobile în cadrul unui dosar ce vizează presupuse angajări fictive în rândul unor medici. Până în prezent, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat, iar DSU colaborează integral cu ancheta.