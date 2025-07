Primele declaraţii ale Elenei Udrea la eliberarea din penitenciar: „Sper să mă întreţină soţul o perioadă. Aș vrea să ştiu câţi bărbaţi trec prin puşcărie aşa cum am trecut eu”

Elena Udrea a părăsit joi Penitenciarul Târgşor, după trei ani petrecuţi în spatele gratiilor în urma condamnării primite în dosarul „Gala Bute”.

După trei ani petrecuţi după gratii, din cei şase primiţi în dosarul „Gala Bute”, şi o serie de demersuri în instanţă, Elena Udrea şi-a câştigat liberarea, astfel că joi, 17 iulie, a ieşit pe poarta penitenciarului Târgşor, unde a fost aşteptată de soţul său, Adrian Alexandrov, dar şi de avocat.

„Îi mulţumesc fetiţei mele că a venit aici de 150 de ori. Fiecare moment important şi l-a petrecut aici, la penitenciar Am considerat arestarea mea o încercare de la Dumnezeu, prin care am trecut tot cu putere de la El. Îi mulţumesc fetiţei mele că a venit aici de 150 de ori. Fiecare moment important şi l-a petrecut aici, la penitenciar”, a spus ea.

Întrebată dacă intenţionează să părăsească România, Elena Udrea a mărturisit va rămâne în ţară, unde s-a întors de bunăvoie, cu speranţa că dosarul său va fi rejudecat.

„Eu m-am întors în România când puteam să nu mă întorc, cu nădejdea că şi eu voi fi rejudecată, după ce CCR a zis că că am fost judecată de un complet ilegal, doar eu nu am fost rejudecată. Voi rămâne aici, pentru că vreau să-mi cresc copilul în România, cu prietenii pe care îi am şi alături de familie”, a mai spus ea.

Ştire în curs de actualizare.