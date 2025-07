Elena Udrea, așteptată de soț cu flori în faţa penitenciarului: „Cea mică nu știe încă”/„Ne-ar plăcea să mergem în Delta Dunării, la părinţii mei"

Adrian Alexandrov, soţul Elenei Udrea, a fost prezent la Penitenciarul Târgşor, în aşteptarea eliberării acesteia.

Adrian Alexandrov le-a mărturisit jurnaliştilor că a fost sceptic cu privire la şansele soţiei sale de a fi eliberată şi a vorbit mai ales despre impactul pe care l-a avut lipsa mamei asupra fiicei lor, motiv pentru care cea mică nici nu a fost anunţată că mama sa va fi eliberată.

„Am vorbit cu ea mai devreme la telefon și mi-a zis ca în jur de 15.30 o voi putea lua de acolo. După 3 ani şi jumătate de lupte în instanțe, în care unii judecători și avocați îi dădeau dreptate Elenei Udrea, astăzi în sfârșit a venit și vestea asta de eliberare a Elenei. Eu mereu mi-am luat și o mică rezervă, dar să știți ca am fost copleșit când am primit vestea de eliberare de la Ploiești. Cea mică nu știe încă, pentru că vrem să-i facem o surpriză. Am lăsat-o la o cunoştinţă. Voi veni cu Elena acasă și apoi o voi aduce și pe cea mică.

Sper să nu fie un șoc pentru ea. De vreo două luni am simțit-o că și cea mică e la limită cu răbdarea, supărată ca toate fetele merg în parc cu mamele și doar a ei lipsește. Nu e zi în care să nu-mi spună ca îi e dor de mama ei, să nu plângă după ea. Încerc să îi explic, dar e o fetiță de 6 ani și jumătate care nu a mai dormit acasă cu mama ei de aproape 4 ani.

Când va ajunge acasă singurul ei gând va fi să se reconecteze cu cea mică. Nu am discutat de planuri pe viitor, le vom lua pas cu pas, dar în aşșa fel încât să nu mai lipsească niciunul dintre noi de lângă ea. Doar dacă treci printr o situație de asta poți înțelege.

Elena a rezistat acolo pentru că e o femeie extrem de puternică, dar începem să privim ușor la prezent și spre viitor și vom face tot ce trebuie și ce putem ca cea mică să nu mai simtă lipsa niciunuia dintre noi.

Eu știu de la Elena următorul lucru: s-a a chinuit extrem de mult să-l aducă pe Lucian Bute să boxeze în România, sunt multe întrebări fără răspuns în dosar”, a spus soţul Elenei Udrea.

Cu un buchet în mână pentru soţia sa, emoţionat, Adrian Alexandrov a continuat să povestească despre perioada grea prin care au trecut el, Elena Udrea, dar mai ales fetiţa lor de 6 ani: „La fiecare vizită nu voia să mai plece, voia de foarte multe ori să rămână cu Elena".

În ceea ce priveşte viitorul apropiat, el a mărturisit că este posibil să meargă în Delta Dunării.

„Ne-ar plăcea să mergem în Delata Dunării, la părinţii mei", a mai spus Adrian Alexandrov,.