Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
Primarul Mangaliei, Cristian Radu, arestat pentru 30 de zile | Surse

Publicat:
Ultima actualizare:

Judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au dispus arestarea preventivă pe 30 de zile a primarului Mangaliei, Cristian Radu.

Primarul Mangaliei, Cristian Radu/FOTO: Facebook
Primarul Mangaliei, Cristian Radu/FOTO: Facebook

În aceste momente, edilul se află încă la Palatul de Justiție, însă urmează a fi dus în arestul IPJ Constanța, potrivit surselor publicației Ziua de Constanța.

Recent, Cristian Radu a fost reținut de procurorii DNA pentru cinci infracțiuni de luare de mită și una de spălare a banilor.

Potrivit DNA, în perioada 2020 - 2025, edilul ar fi pretins și primit, direct sau prin intermediari, suma totală de 645.000 de euro. Banii ar fi fost solicitați în legătură cu emiterea unor documente urbanistice, inițierea unor hotărâri de consiliu local și alte demersuri ce țineau de activitatea sa de primar. 

În perioada 2022 – 2024, inculpatul ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro din care ar fi primit, printr-un intermediar, suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfășoare activități de comerț pe plajă sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendați sau închiși de către Poliția Locală Mangalia. Suma ar fi fost primită sub forma achizițiilor unor obiecte vestimentare de lux”, se arată în comunicatul DNA.

De asemenea, în 2020, primarul ar fi cerut 70.000 de euro și ar fi primit 20.000 de euro pentru emiterea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un bloc P+12 în stațiunea Neptun.

În 2023, Radu Cristian ar fi beneficiat de un folos în echivalentul a 500.000 de euro, constând în reducerea prețului de achiziție a unui activ al unei firme, în schimbul cesionării unor contracte de închiriere a terenurilor din Portul Turistic Mangalia. Tot în același an, ar fi primit 150.000 de lei din cei 50.000 de euro solicitați pentru ca două persoane să nu fie controlate de Primăria Mangalia la construirea unui imobil în Neptun.

În ianuarie-februarie 2025, edilul ar fi primit 50.000 de euro pentru ca o persoană să obțină de la Primăria Constanța un certificat de atestare a edificării unei construcții realizate fără autorizație în stațiunea Saturn.

loading Se încarcă comentariile...
