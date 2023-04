Premieră pentru România. O alpinistă a urcat pe unul dintre mai înalți și periculoși munți din Himalaya

Maria Dănilă a reuşit ascensiunea vârfului Annapurna I (8.091 m), al al 10-lea cel mai înalt vârf din lume.

O alpinistă româncă a reușit o premieră feminină pentru țara noastră. Maria Dănilă, membru la Clubul Alpin Român Brașov, a reușit să atingă unul dintre cei mai înalți și periculoși munți, Vârful Annapurna I, din Munții Himalaya, unde s-a înregistrat cea mai mare rată a mortalității.

Ascensiunea a fost realizată cu suportul unui șerpaș, cu oxigen suplimentar şi folosind corzi fixe.

"Pe 15 aprilie, în jur de 11:20, la puţin timp după rope fixing team, am ajuns şi eu pe vârf. Am făcut parte din echipa celor de la Imagine Nepal, am urcat cu şerpaş şi oxigen. Ziua vârfului a fost foarte grea pentru că am plecat din lower C3 direct, care e pe la 6200m...şi ultimele 3-400m am aşteptat după rope fixing.. aşa încât doar urcarea a durat vreo 17h", a declarat Maria pentru pagina de Facebook a Clubuluui Alpin Român Brașov.