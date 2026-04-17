Ilie Bolojan l-a revocat din funcție pe guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunări. Cine îi ia locul

La propunerea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, premierul Ilie Bolojan a decis schimbarea din funcţie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. Bogdan‑Ioachim Bulete a fost revocat din funcţie, iar în locul său a fost numit Florin Stăneaţă, director executiv al APIA Tulcea, potrivit News.ro.

Odată cu publicarea lor Monitorul Oficial, vineri, 17 aprilie, deciziile premierului Ilie Bolojan au devenit aplicabile.

Documentele oficiale consemnează atât eliberarea din funcţie a lui Bulete, numit în noiembrie 2023, cât şi instalarea lui Stăneaţă în postul de guvernator, cu rang de subsecretar de stat.

Bogdan-Ioachim Bulete a fost numit în funcţie în 28 noiembrie 2023. Florin Stăneaţă a deţinut până în prezent funcţia de director executiv al APIA Tulcea.

Schimbarea conducerii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” are cu o zi înainte ca Ministerul Mediului să prezinte public - sâmbătă,18 aprilie - raportul Corpului de Control privind activitatea instituţiei.

Ministrul Diana Buzoianu a anunţat că raportul va include, pe lângă concluziile verificărilor, sancţiunile propuse şi măsurile care vor fi aplicate.