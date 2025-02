Predoiu spune că nu el a trimis mascaţii la șeful de campanie a lui Călin Georgescu: „Ministrul de Interne nu se ocupă de dosare ale Poliţiei”

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a respins acuzaţiile lui Călin Georgescu că a trimis mascații la șeful său de campanie. „N-am facut-o niciodată nici ca ministru al Justiției, nici ca ministru de Interne”, a spus noul șef al PNL.

„Nu este adevărat că am <trimis> mascații la adresa domnului Georgescu și nu am trimis mascații la adresa niciunui cetățean niciodată. Nu este adevărat că am inspirat sau am ordonat un dosar domnului Georgescu sau oricărui alt cetățean din România. Nu este adevărat că mă ocup de dosare sau fac dosare sau mă interesez de dosare. Nu am făcut-o niciodată, nici ca ministru al Justiției, nici ca ministru de Interne. (...) O resping categoric. Este extrem de incorect și de nedreaptă această acuzație la adresa mea. La nivel de principii, reamintesc, informez de bună credință pe toți cetățenii României că ministrul de Interne nu se ocupă de dosare ale Poliției, ministrul de Interne nu este la curent cu ce se întâmplă în dosarele Poliției”, a declarat Cătălin Predoiu, potrivit Agerpres.

El a dat asigurări și că pentru Poliția Română încălcarea unor drepturi reprezintă o prioritate maximă, făcând referire la un act de amenințare la adresa unui jurnalist care a fost semnalat marți.

„Ca ministru de Interne, resping categoric astfel de practici în societate - amenințări, șantaj, violență de limbaj, de aici și până la violența fizică este doar un pas. Nu avem voie să permitem violenței fizice să-și facă loc în societatea noastră, în viața noastră, în țara noastră pașnică și prietenoasă. Sunt adversar al unor astfel de practici”, a precizat Cătălin Predoiu.

Marți, 11 februarie 2025, Călin Georgescu l-a acuzat pe ministrul de Interne Cătălin Predoiu că a „trimis mascații” acasă la șeful lui de campanie, Radu Pally, și a cerut „oprirea acestui abuz”.