Povestea sfâșietoare a unui muncitor român exploatat în Italia: „După patru luni mi-au dat 50 de euro"

Un român a fost exploatat în Italia. Acesta a muncit patru luni ca pădurar, iar la final a fost plătit doar cu 50 de euro.

Bărbatul, în vârstă de 45 ani, a plecat de la locul acela de muncă, iar până își va găsi alt job va sta în stradă.

„După patru luni de muncă grea, la despicat, încărcat și transportat lemne, mi-au dat 50 de euro și mi-au încărcat o dată telefonul. Să protestez? Și cu ce susținere? Am luat puținul care mi s-a dat și am plecat. Am venit aici sperând să cunosc mai mulți oameni cinstiți. Acum mă sfătuiesc să mă mut la Sila, dar cum ajung acolo și unde dorm, nu știu. Până o să-mi găsesc un loc de muncă, stau aici”, a povestit românul pentru Gazzetta del Sud, citată de Observator.

Românul a menționat că este bunic și că vrea să rămână puternic pentru familia pe care a lăsat-o în România.

„Sunt bunic, în România, am doi nepoți frumoși și dacă rămân aici este pentru ei”, a mai spus românul voluntarilor din Unitatea stradală Caritas eparhială, care de cel puțin două ori pe săptămână vine să îi aducă o masă caldă.