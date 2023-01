Calvarul trăit în copilărie de Oana Roman, abuzată fizic de tatăl său: „Mă bătea de îmi sărea apa în cap!“

Au trecut atâția ani, dar nu poate uita prin ce a trecut în copilărie. Este vorba despre Oana Roman care a dezvăluit bătăile crunte pe care le încasa de la tatăl său, fost premier al României.

Despre această perioadă cumplită, vedeta a spus că a fost abuzată fizic de tatăl său, care o bătea ori de câte ori prindea ocazia, relatează click.ro. Totul se întâmpla sub privirile neputincioase ale mamei sale.

„Tata a fost un tată dur, mi-am luat şi bătăi foarte mari de la el şi pentru că eram un copil nu foarte cuminte. Probabil că şi pentru un fel de spaimă…Pe când aveam 8, 9 , 10, 11 ani cam aşa.

Plecam la joacă şi trebuia să vin la 8, nu veneam la 8 şi mi-o luam. Mă bătea cu cureaua de îmi sărea apa în cap. Voia o disciplină poate uşor exagerată, asta pentru că şi el toată viaţa a fost un om extrem de disciplinat… o extremă dusă la extrem, dacă pot spune aşa.

Se pare că eu am fost un copil mai năstrușnic. Dacă întârziam o jumătate de oră faţă de ora la care trebuia să fiu acasă mi-o luam. Am luat o palmă, am luat și mai multe. Cred că la el era un mod de a-și controla panica, să nu pățesc eu ceva. Aceste întâmplări au avut loc până pe la vârsta de 10 ani.

Nu-i reproșează nimic

În urmă cu câțiva ani, Mioara Roman a continuat să spună că nu-i reproșează nimic lui Petre, iar în timpul căsniciei, chiar dacă acesta a avut momente când a călcat strâmb, ea nu a simțit nimic.

„Eu nu pot să-i reproșez lui nimic. Petre n-a lipsit noaptea de acasă, n-am auzit nimic, n-am simțit nimic. Noi am fost un cuplu adevărat, ceea ce găsești foarte rar. Apoi, ceva s-a întamplat. Mă rog, nu are sens să deschid discuția asta, nu mă mai interesează”, explica Mioara Roman într-un interviu.

După divorțul de Mioara Roman, la doi ani, politicianul s-a căsătorit cu Silvia Chifiriuc. Cei doi au un băiat pe nume Petrus, care a împlinit recent 11 ani. Silvia are 50 de ani, iar Petre Roman, 75 de ani, însă acest lucru nu a fost o piedică în calea fericirii lor.