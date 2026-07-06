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Polițiști români implicați în capturarea lui Mohamed Amra, decorați de Franța. Predoiu: „O recunoaștere a profesionalismului structurilor MAI”

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Șaisprezece polițiști români care au participat la localizarea și capturarea narcotraficantului francez Mohamed Amra au fost decorați de autoritățile franceze, în cadrul unei ceremonii organizate la Ambasada Franței din București, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne.

Șaisprezece polițiști români au fost decorați de autoritățile franceze. FOTO: MAI
Șaisprezece polițiști români au fost decorați de autoritățile franceze. FOTO: MAI

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că distincțiile recompensează atât meritele individuale ale polițiștilor, cât și colaborarea dintre România și Franța în combaterea criminalității organizate.

Recompensarea polițiștilor români de către statul francez este o recunoaștere a profesionalismului, curajului și eficienței de care au dat dovadă în această operațiune. Este, totodată, o confirmare a faptului că Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale – Poliția Română și Jandarmeria Română – este un partener de încredere în combaterea criminalității organizate la nivel european”, a afirmat Predoiu.

Ministrul a subliniat că operațiunea de capturare a lui Mohamed Amra a demonstrat importanța cooperării dintre autoritățile europene și a schimbului rapid de informații, într-un context în care criminalitatea organizată depășește granițele naționale.

La rândul său, ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery, a apreciat contribuția autorităților române la capturarea fugarului și nivelul cooperării dintre cele două state în domeniul aplicării legii.

Mohamed Amra, cunoscut sub porecla „Musca”, a fost arestat în România la nouă luni după evadarea sa spectaculoasă din Franța, în timpul căreia doi agenți penitenciari au fost uciși, iar alți trei au fost răniți grav. Acesta era urmărit în baza a trei mandate europene de arestare și este acuzat de infracțiuni precum evadare, omor, trafic de droguri și lipsire de libertate.

Capturarea sa a fost salutată la momentul respectiv de autoritățile franceze, inclusiv de președintele Emmanuel Macron, care a descris operațiunea drept „un succes formidabil”.

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