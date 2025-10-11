search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Poliția ironizată după „captura record" de un miliard de euro în Portul Constanța. Banii erau recuzită de film

Publicat:

Val de ironii s-a declanșat la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi, de fapt, recuzită de film. Poliția Română anunțase că, împreună cu vameșii, s-a reușit o captură-record în Portul Constanța Sud, unde s-ar fi găsit bancnote falsificate, de un miliard de euro.

Banii erau recuzită pentru film FOTO: Poliția Română
Banii erau recuzită pentru film FOTO: Poliția Română

Am văzut comentariile și glumele despre „banii de film”.

E drept, pe ei scria „prop copy”, dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real.

Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv.

De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri”, transmite Poliția Română, pe Facebook.

Postarea are o mulțime de comentarii, majoritatea ironice, scrie Mediafax.

Poate în circuitul real cu dedicații la maneliști…în rest explicațiile sunt puerile..la bănci nu mergeau..la atm-uri nici atât.. la case de schimb valutar nu… poate la șpăgile cu dedicație”, spune un comentator.

„Așteptăm descinderi în librării și magazinele cu jucării? Avem monopoly la rafturi cu bani similari”, spune altul.

„Meliţia in action. Felicitări. Aţi destructurat cea mai mare rețea de „el grande traficante” din Monopoly. Aţi dat 6-6” – este un alt comentariu.

„Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp”

Poliția Română se apără, însă: „Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o.

Mulțumim celor care aleg să fie atenți și să ne semnaleze situații suspecte — vigilența publică face diferența”, mai scriu polițiștii.

Poliția Română vine și cu exemple:

„Exemplu caz – înșelăciune cu bancnote false (inscripția PROP COPY) La data de 07.09.2025, polițiștii specializați în combaterea criminalității din Olt au fost sesizați cu privire la faptul că, în comuna Coteana, județul Olt, un minor, în vârstă de 16 ani, a plasat 20 de bancnote din cupiura de 50 de euro cu inscripții suplimentare (PROP COPY), la o societate comercială, primind în schimb 4.800 de lei.

A fost identificat plasatorul, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta a procurat bancnotele false de la un magazin, din municipiul Slatina.

În contextul verificării a două magazine, ce funcționează în municipiul Slatina, județul Olt, au fost identificate și ridicate 2.100 de bancnote din cupiură 100 de dolari, cu o valoare nominală de 115.000 dolari și 1.597 de bancnote din cupiurile 500 euro, 200 euro, 100 euro și 50 euro, cu o valoare nominală de 274.400 euro”.

Informații de context

Vineri, Poliția Română anunța o captură record făcută de polițiști și vameși în Portul Constanța Sud. Potrivit IGPR, polițiștii și vameșii au identificat vineri în portul Constanța Sud 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european „altered design”.

Dintre acestea, 40 de cutii conțineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500 de euro, fără serie și 20 de cutii conțineau 600.000 de bancnote din cupiură de 200 de euro, fără serie.

De asemenea, în 60 de cutii se aflau 1.800.000 de bancnote din cupiură de 100 de euro, cu serie, iar 40 de cutii conțineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 50 de euro, cu serie.

Cele 4.800.000 de bancnote, care însumau 960.000.000 de euro, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

