Poliția face verificări la creșa din Bragadiru în cazul copilului bătut

După ce mai mulți părinți s-au plâns de tratamentul dur la care sunt supuși copiii într-o creșă din Bragadiru, poliția din județul Ilfov a comunicat că a început să cerceteze cazul.

În perioada 1 ianuarie - 25 septembrie 2023, la nivelul Poliției Orașului Bragadiru, au fost înregistrate 6 sesizări în legătură cu centrul educațional. “Dintre acestea, o sesizare face obiectul unui dosar de urmărire penală, în care polițiștii orașului Bragadiru efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Facem precizarea că potrivit prevederilor articolului 285, alin. 1) și 2) din C.p.p.:

(1) Urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.

(2) Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică.

În celelalte 5 sesizări, au fost reclamate aspecte referitoare la neînțelegeri cu privire la restituirea unor sume de bani ce au făcut obiectul contractelor de prestări servicii.

În urma verificărilor efectuate, în 3 din cele 5 sesizări, nu au fost constatate aspecte de natură penală sau contravențională, iar în celelalte 2 sesizări, polițiștii din Bragadiru efectuează verificări, în termenul legal prevăzut de lege.

La data de 25 septembrie 2023, polițiștii orașului Bragadiru au efectuat în sistem integrat cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Ilfov, un control, la centrul educațional respectiv, având ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legislației fiscale și contabile în vigoare, iar la data de 26 septembrie 2023, polițiștii orașului Bragadiru, împreună cu reprezentanții Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ilfov, au efectuat un control la același centru educațional, nefiind constatate nereguli din sfera de competență a organelor de poliție”, a comunicat IPJ Ilfov.

Reamintim că o fetiță de doar 18 luni, lăsată de părinți la o creșă privată din Bragadiru, județul Ilfov, a ajuns acasă cu zgârieturi și vânătăi. Conducerea instituției le-a spus părinților că micuța „a sărit la bătaie la o altă fetiță”, însă mama acesteia este de părere că fiica ei ar fi putut fi agresată chiar de angajați.

„M-a sunat doamna directoare spunându-mi că Sofia a sărit la bătaie la o altă fetiță, că este zgâriată și să nu mă supăr când mă duc s-o iau. Văzând-o am rămas șocată. Fata mea avea o zgârietură foarte aproape de ochi, o vânătaie foarte mare pe obraz și ușor umflată buza de jos. I-am făcut poze, i-am trimis soțului meu. Discutând cu el acasă am cerut camere de supraveghere, știind că există și voiam să vedem cum s-a întâmplat”, a declarat mama micuței, Carmen Mitea, conform Digi24.

Femeia a declarat că directoarea instituției nu a dorit să îi arate imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

De asemenea, și alți părinți sunt nemulțumiți de felul în care sunt tratați cei mici, iar șase plângeri au fost depuse la poliție.