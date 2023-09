Caz revoltător la o creșă privată din Ilfov. Un bebeluș ar fi fost bătut: „Are o vânătaie foarte mare pe obraz”

O fetiță de doar 18 luni, lăsată de părinți la o creșă privată din Bragadiru, județul Ilfov, a ajuns acasă cu zgârieturi și vânătăi. Conducerea instituției le-a spus părinților că micuța „a sărit la bătaie la o altă fetiță”, însă mama acesteia este de părere că fiica ei ar fi putut fi agresată chiar de angajați.

„M-a sunat doamna directoare spunându-mi că Sofia a sărit la bătaie la o altă fetiță, că este zgâriată și să nu mă supăr când mă duc s-o iau. Văzând-o am rămas șocată. Fata mea avea o zgârietură foarte aproape de ochi, o vânătaie foarte mare pe obraz și ușor umflată buza de jos. I-am făcut poze, i-am trimis soțului meu. Discutând cu el acasă am cerut camere de supraveghere, știind că există și voiam să vedem cum s-a întâmplat”, a declarat mama micuței, Carmen Mitea, conform Digi24.

Femeia a declarat că directoarea instituției nu a dorit să îi arate imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

De asemenea, și alți părinți sunt nemulțumiți de felul în care sunt tratați cei mici, iar șase plângeri au fost depuse la poliție.

„Copiii sunt lăsați nesupravegheați. În incintă copii nu sunt ajutați să mănânce, vin însetați, fără să bea apă. Erau copii de 8 luni care nu mergeau, lăsați în scaunul de masă cu orele, nu erau mutați de acolo”, a declarat un alt părinte, Dana Bica.

„El se ducea la doamnele de acolo, două îngrijitoare și doamna Olga și încerca să se apropie de ea și ea îl împingea, îl îmbrâncea să nu se apropie de ea. L-au culcat cu hainele pline de nămol”, a mai mărturisit o altă mămică.

„Era un frig de nu mai puteai. Am încercat să obținem un punct de vedere de la directoarea creșei, dar a refuzat să vorbească. Nu vrea să iasă nimeni. Am văzut că a ieșit cineva, a văzut că suntem de la presă. Ulterior a intrat, iar acum nu mai vine nimeni”, a spus o persoană care susține că a lucrat la creșă fără acte.

Mai mult decât atât, pompierii au descoperit că instituția nu avea avizul de securitate la incendiu, iar autoritățile au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

În aceeași ordine de idei, creșa a fost amendată de reprezentanții de la Direcția de Sănătatea Publică, de cei de la Direcția Sanitar Veterinară și cei de la Primăria Bragadiru. Întrucât în documente figurează ca centru educațional, creșa nu se află în evidențele Inspectoratului Școlar.