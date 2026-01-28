Operațiune mondială împotriva pirateriei audiovizuale. Ancheta „Switch Off” a găsit șase servere în România

Ancheta internațională, numită „Switch Off”, care a avut ca scop combaterea criminalității cibernetice și a pirateriei audiovizuale, s-a încheiat cu rezultate semnificative, anunță autoritățile din Italia.

Planificată și condusă de Parchetul din Catania, a fost coordonată de Eurojust cu autoritățile judiciare ale țărilor implicate și cu implicarea și colaborarea Europol și Interpol.

Ancheta a condus la obținerea de probe de vinovăție împotriva celor 31 de membri ai unui grup criminal organizat transnațional, acuzați de difuzarea de programe de televiziune restricționate, acces neautorizat la un sistem informatic, fraudă informatică, deținere fictivă de active și spălare de bani.

O infrastructură IT care deservea ilegal milioane de utilizatori finali, atât la nivel național, cât și internațional, a fost demontată.

Folosind un sistem informatic sofisticat – IPTV ilegal – programe live și conținut la cerere protejat prin drepturi de televiziune deținute de platforme de televiziune naționale și internaționale precum Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount și Disney+ au fost interceptate și revândute în mod fraudulos.

Peste o sută de ofițeri ai Poliției Poștale au efectuat percheziții la 31 de suspecți în 11 orașe ale Italiei și 14 ținte din străinătate, în colaborare cu forțele de poliție din Regatul Unit, Spania, România și Kosovo.

Măsuri au fost luate și în Canada, India, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, grație cooperării autorităților locale. Aceste activități ilicite au permis organizației criminale să genereze venituri lunare de milioane de euro, provocând daune financiare semnificative radiodifuzorilor, studiourilor de film și ligilor sportive.

Operațiunea a blocat activitatea a o mie de comercianți italieni cu amănuntul, blocând peste 100.000 de utilizatori finali din Italia și milioane din întreaga lume. În Italia, au fost confiscate trei platforme IPTV ilegale, cu panouri de sechestru plasate pe site-urile de prezentare și grupuri Telegram utilizate pentru vânzări.

În România, a fost identificată o importantă companie globală IPTV, care distribuia conținut prin intermediul a șase servere situate în țara noastră și într-o țară africană, scrie gazzetta.it.