search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Operațiune mondială împotriva pirateriei audiovizuale. Ancheta „Switch Off” a găsit șase servere în România

0
0
Publicat:

Ancheta internațională, numită „Switch Off”, care a avut ca scop combaterea criminalității cibernetice și a pirateriei audiovizuale, s-a încheiat cu rezultate semnificative, anunță autoritățile din Italia.

Autoritățile italiene au prins o „captură” însemnată FOTO Captură video
Autoritățile italiene au prins o „captură” însemnată FOTO Captură video

Planificată și condusă de Parchetul din Catania, a fost coordonată de Eurojust cu autoritățile judiciare ale țărilor implicate și cu implicarea și colaborarea Europol și Interpol.

Ancheta a condus la obținerea de probe de vinovăție împotriva celor 31 de membri ai unui grup criminal organizat transnațional, acuzați de difuzarea de programe de televiziune restricționate, acces neautorizat la un sistem informatic, fraudă informatică, deținere fictivă de active și spălare de bani.

O infrastructură IT care deservea ilegal milioane de utilizatori finali, atât la nivel național, cât și internațional, a fost demontată.

Folosind un sistem informatic sofisticat – IPTV ilegal – programe live și conținut la cerere protejat prin drepturi de televiziune deținute de platforme de televiziune naționale și internaționale precum Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount și Disney+ au fost interceptate și revândute în mod fraudulos.

Peste o sută de ofițeri ai Poliției Poștale au efectuat percheziții la 31 de suspecți în 11 orașe ale Italiei și 14 ținte din străinătate, în colaborare cu forțele de poliție din Regatul Unit, Spania, România și Kosovo.

Măsuri au fost luate și în Canada, India, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, grație cooperării autorităților locale. Aceste activități ilicite au permis organizației criminale să genereze venituri lunare de milioane de euro, provocând daune financiare semnificative radiodifuzorilor, studiourilor de film și ligilor sportive.

Operațiunea a blocat activitatea a o mie de comercianți italieni cu amănuntul, blocând peste 100.000 de utilizatori finali din Italia și milioane din întreaga lume. În Italia, au fost confiscate trei platforme IPTV ilegale, cu panouri de sechestru plasate pe site-urile de prezentare și grupuri Telegram utilizate pentru vânzări.

În România, a fost identificată o importantă companie globală IPTV, care distribuia conținut prin intermediul a șase servere situate în țara noastră și într-o țară africană, scrie gazzetta.it.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
digi24.ro
image
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
stirileprotv.ro
image
După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere
gandul.ro
image
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
mediafax.ro
image
Mașina te poate ucide? Adevărul șocant despre automobilele „inteligente”: greșeala fatală pe care o fac șoferii
fanatik.ro
image
Teoria erorii cognitive în cazul accidentului din Timiș: „Creierul șoferului n-a mai ținut cont de TIR”. De ce este improbabil ca „lane assistul” să fi cauzat carnagiul
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Un român din Grecia și-a dus fetița nou-născută în stop cardiac la o clinică veterinară 
antena3.ro
image
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
observatornews.ro
image
ANAF a făcut anunțul. Pe cine va controla în perioada următoare
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Întrebarea inconfortabila pusă de Eva Măruță tatălui său! Până și Andra a rămas mască: „Unele lucruri nu...”
playtech.ro
image
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive: „Spunea că maică-sa nu-l crede”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A fost în ”microbuzul morții” și a decis să vorbească: ”Am văzut tot! Era timp și nimic nu s-ar fi întâmplat”
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Primele mărturii ale unui supraviețuitor al accidentului din Timiș. Raport INML: S-au găsit substanțe interzise în mașină și în sângele șoferului
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Este OFICIAL! Se schimbă banii în România. Decizie BOMBĂ după 25 de ani
romaniatv.net
image
Oferte la gaze naturale sub prețul plafonat, de 0,30 lei/kWh. Anunț de ultimă oră de la ANRE
mediaflux.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
Găluște de aur, desertul ardelenesc de care puțini își mai amintesc. Sunt delicioase și se prepară în câțiva pași simpli
click.ro
image
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
click.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică