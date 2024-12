Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii de investigații criminale din cadrul IPJ Ilfov pun sâmbătă dimineață în executare 9 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Neamț, Maramureș, Timiș și Sălaj.

Mai mulți lideri ai Mișcării Legionare au fost ridicați sâmbătă dimineață de acasă și duși la poliție, pentru audieri. Ancheta vizează fapte de utilizare a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, petrecute la data de 30 noiembrie2024, la monumentul din localitatea Tâncăbești, județul Ilfov.

Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ilfov, dar și a structurilor de poliție din cadrul inspectoratelor de politie Timiș, Sălaj, Neamț și Maramureș iar activitățile se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Printre cei care sunt audiați este Suru Șerban, care se autoproclamă Seful Miscarii Legionare din Romania, cercetat in calitate de suspect pentru utilizarea in public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Acesta, cu ocazia desfasurarii activitatii comemorative la troita lui Corneliu Zelea Codreanu in data de 30.11.2024 a purtat uniforma cu insemne legionare si a efectuat salutul legionar.

Un alt lider vizat este Dobrescu Florin, vicepresedinte -Fundatia Ion Gavrila Ogoranu, care a efectuat salut legionar. Acesta este organizatorul activitatii de comemorare din data de 30 noiembrie la troița lui Corneliu Zelea Codreanu din Tancabesti. Audiată este și Dobrescu Ionela Lacrimioara, care a efectuat salut legionar, sotia lui Dobrescu Florin.

În fine, Iarca Marius Andrei, a participat la activitatea comemorativa a lui Corneliu Zelea Codreanu din 30.11.2024, a purtat uniforma cu insemne legionare, a efectuat salut legionar si a avut steag cu insemne legionare.

Tot sâmbătă dimineață, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, Poliția Capitalei efectuează 6 percheziții domiciliare, în cadrul a șase dosare penale, care vizează săvârșirea infracțiunilor de promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, incitarea la ură sau discriminare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În fapt, autorii faptelor menționate au postat în mediul online, pe diferite platforme de socializare, mesaje cu un conținut intimidant și amenințător, sau simboluri/însemne fasciste, rasiste ori xenofobe, de natură a incita la ură. Activitățile, care se derulează în municipiul București și în județul Ilfov, au drept scop identificarea bunurilor cu valoare probatorie în cauzele penale.

De asemenea, după efectuarea perchezițiilor, polițiștii din Capitală vor pune în aplicare 6 mandate de aducere.

În același timp, percheziții domiciliare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de coruperea alegătorilor, spălarea banilor, fals informatic și infracțiunea prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002 sunt efectuate în trei percheziții domiciliare în orașul Brașov.

”În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de coruperea alegătorilor, spălarea banilor, fals informatic și infracțiunea prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob, adoptată și modificată prin Legea nr.217/2015. Perchezițiile vizează posibila implicare a unei persoane fizice în finanțarea nelegală a campaniei electorale a unui candidat la Președinția României, prin utilizarea unor sume de bani cu privire la care există indicii că ar putea proveni din săvârșirea unor infracțiuni, fiind ulterior introduse într-un proces de spălare a banilor”, anunță Ministerul Public: