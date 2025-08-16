search
Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Evaziune și contrabandă uriașă în România. Poliția economică a pus sechestru pe 132 milioane de euro, în doar 7 luni

0
0
Publicat:

Un prejudiciu uriaș a fost blocat de Poliția Economică în primele șapte luni ale anului: bunuri în valoare de 132 de milioane de euro au fost puse sub sechestru, în dosare de evaziune fiscală și contrabandă. Acțiunile vizează destructurarea rețelelor care provoacă pierderi masive bugetului de stat.  

Bilanțul din primele 7 luni ale poliției arată dezastrul fiscal din România / Sursa foto: puterea.ro
Bilanțul din primele 7 luni ale poliției arată dezastrul fiscal din România / Sursa foto: puterea.ro

Sute de acțiuni de amploare împotriva criminalității economice pe teritoriul României

În primele șapte luni ale anului, Poliția Română a desfășurat sute de acțiuni de amploare împotriva criminalității economice, soldate cu peste 24.700 de infracțiuni descoperite, 6.600 de persoane cercetate și bunuri puse sub sechestru în valoare de peste 132 de milioane de euro. Cele mai multe dosare vizează evaziunea fiscală și contrabanda, prejudiciile fiind uriașe pentru bugetul de stat.

„În primele 7 luni ale anului, structurile de investigare a criminalităţii economice din ţară au desfăşurat 229 de acţiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracţionale şi probarea activităţii infracţionale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.286 de percheziţii domiciliare şi au fost puse în aplicare 422 de mandate de aducere. De asemenea, au fost înregistrate 24.749 de infracţiuni şi cercetate 6.636 de persoane, pentru infracţiuni de natură economico – financiară, pentru 437 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive (64 de arestare preventivă, 14 de arest la domiciliu, 250 de control judiciar, 2 control judiciar pe cauţiune şi 107 reţineri)”, precizează Inspectoratul General al Poliției Române. 

Cea mai mare parte a anchetelor au vizat fapte de evaziune fiscală

Mare parte dintre anchetele din sfera criminalităţii economice vizează fapte de evaziune fiscală. Statisticile arată că, din ianuarie şi până la finalul lunii iulie, au fost făcute cercetări în 13.950 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 797 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet, fiind dispuse măsuri preventive faţă de 91 de persoane. Prejudiciul asigurat în aceste dosare a fost de peste 656.683.000 de lei.

Poliţiştii care investighează infracţiuni în domeniul economic au deschis de asemenea investigaţii care vizează fapte de înşelăciune. Este vorba despre 9.822 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 497 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În aceste dosare, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 90 de persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de peste 34.252.810 lei.

Mii de dosare de contrabandă, prejudicii de peste 120 de milioane de lei

Peste 1150 de dosare vizează infracţiuni de contrabandă, în cazul acestora fiind dispuse măsuri preventive faţă de 109 persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de 127.374.988 de lei.

„În acest domeniu, în perioada ianuarie - iulie 2025, au fost înregistrate, la nivelul Poliţiei Române, 264 de dosare penale, în care sunt cercetate 391 de persoane. Ca urmare a activităţilor efectuate, au fost capturate 59.763.845 de ţigarete şi peste 3 tone de tutun, fiind aplicate 554 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.671.210 lei”, informează, sâmbătă, Poliţia Română.

În domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, anul acesta au fost efectuate cercetări în 3.302 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 84 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet fiind dispuse măsuri preventive faţă de 18 persoane şi măsuri asigurătorii în cuantum de 21.576.087 de lei.

Poliţiştii fac de asemenea investigaţii privind nereguli în derularea achiziţiilor publice, fiind vorba despre în 1.147 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 397 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 5 persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de 6.016.840 de lei.

Alte 1.138 de dosare de urmărire penală vizează infracţiuni de spălare a banilor, în aceste speţe valoarea prejudiciului asigurat ridicându-se la 100.369.540 de lei.

Pentru alte nereguli din sfera criminalităţii economice, poliţiştii au aplicat 3.690 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 17.935.000 de lei.

„În primele 7 luni ale anului, structurile de investigare a criminalităţii economice din ţară au desfăşurat 229 de acţiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracţionale şi probarea activităţii infracţionale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.286 de percheziţii domiciliare şi au fost puse în aplicare 422 de mandate de aducere. De asemenea, au fost înregistrate 24.749 de infracţiuni şi cercetate 6.636 de persoane, pentru infracţiuni de natură economico – financiară, pentru 437 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive (64 de arestare preventivă, 14 de arest la domiciliu, 250 de control judiciar, 2 control judiciar pe cauţiune şi 107 reţineri)”, conform datelor date publicității de către IGPR. 

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
digi24.ro
image
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
stirileprotv.ro
image
O lună magică și abundență financiară. Trei zodii cu noroc triplu în AUGUST
gandul.ro
image
Reacții după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: Pacea din Ucraina 'mai aproape ca niciodată'
mediafax.ro
image
Medicii i-au spus că ”exagerează” prea mult și au trimis-o acasă, dar ulterior a paralizat. Cazul unei adolescente de 14 ani care a șocat internetul
fanatik.ro
image
Primul moment în care Putin s-a enervat, la întâlnirea cu Donald Trump: „Când veți înceta?”
libertatea.ro
image
VIDEO Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Emma Răducanu a decis să spună tot adevărul despre relația cu Carlos Alcaraz
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit o comoară îngropată de familia lui, acum 80 de ani
antena3.ro
image
De ce pacea în Ucraina e încă departe după summitul istoric. Analist: Chestiunea teritorială e secundară
observatornews.ro
image
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
Un ieșean și-a trimis mama să divorțeze în locul lui. Avocatul a rămas mut când a auzit de ce voia soacra să o alunge pe noră din familie
playtech.ro
image
FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman! Despre ce bani e vorba. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Cel mai frumos copil din lume” are acum 24 de ani și a spus ”Da”! S-a logodit cu un actor
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Concluziile summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ: Alertă de listeria în supermarketuri! 2 MORȚI după ce au consumat brânzeturi
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
Traian Băsescu, la un pas să primească casă de protocol. Cum arată vila de la RAAPPS FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică? jpeg
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dieta cu care Fuego a dat jos cinci kilograme în cinci zile: „Sunt convins să veți reuși să slăbiți”
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Prințesa Amalia a Țărilor de Jos: revanșa unei viitoare regine. A fost umilită pentru kilogramele în plus, iar acum are dimensiuni ideale

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!