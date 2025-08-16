Evaziune și contrabandă uriașă în România. Poliția economică a pus sechestru pe 132 milioane de euro, în doar 7 luni

Un prejudiciu uriaș a fost blocat de Poliția Economică în primele șapte luni ale anului: bunuri în valoare de 132 de milioane de euro au fost puse sub sechestru, în dosare de evaziune fiscală și contrabandă. Acțiunile vizează destructurarea rețelelor care provoacă pierderi masive bugetului de stat.

Sute de acțiuni de amploare împotriva criminalității economice pe teritoriul României

În primele șapte luni ale anului, Poliția Română a desfășurat sute de acțiuni de amploare împotriva criminalității economice, soldate cu peste 24.700 de infracțiuni descoperite, 6.600 de persoane cercetate și bunuri puse sub sechestru în valoare de peste 132 de milioane de euro. Cele mai multe dosare vizează evaziunea fiscală și contrabanda, prejudiciile fiind uriașe pentru bugetul de stat.

„În primele 7 luni ale anului, structurile de investigare a criminalităţii economice din ţară au desfăşurat 229 de acţiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracţionale şi probarea activităţii infracţionale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.286 de percheziţii domiciliare şi au fost puse în aplicare 422 de mandate de aducere. De asemenea, au fost înregistrate 24.749 de infracţiuni şi cercetate 6.636 de persoane, pentru infracţiuni de natură economico – financiară, pentru 437 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive (64 de arestare preventivă, 14 de arest la domiciliu, 250 de control judiciar, 2 control judiciar pe cauţiune şi 107 reţineri)”, precizează Inspectoratul General al Poliției Române.

Cea mai mare parte a anchetelor au vizat fapte de evaziune fiscală

Mare parte dintre anchetele din sfera criminalităţii economice vizează fapte de evaziune fiscală. Statisticile arată că, din ianuarie şi până la finalul lunii iulie, au fost făcute cercetări în 13.950 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 797 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet, fiind dispuse măsuri preventive faţă de 91 de persoane. Prejudiciul asigurat în aceste dosare a fost de peste 656.683.000 de lei.

Poliţiştii care investighează infracţiuni în domeniul economic au deschis de asemenea investigaţii care vizează fapte de înşelăciune. Este vorba despre 9.822 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 497 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În aceste dosare, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 90 de persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de peste 34.252.810 lei.

Mii de dosare de contrabandă, prejudicii de peste 120 de milioane de lei

Peste 1150 de dosare vizează infracţiuni de contrabandă, în cazul acestora fiind dispuse măsuri preventive faţă de 109 persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de 127.374.988 de lei.

„În acest domeniu, în perioada ianuarie - iulie 2025, au fost înregistrate, la nivelul Poliţiei Române, 264 de dosare penale, în care sunt cercetate 391 de persoane. Ca urmare a activităţilor efectuate, au fost capturate 59.763.845 de ţigarete şi peste 3 tone de tutun, fiind aplicate 554 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.671.210 lei”, informează, sâmbătă, Poliţia Română.

În domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, anul acesta au fost efectuate cercetări în 3.302 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 84 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet fiind dispuse măsuri preventive faţă de 18 persoane şi măsuri asigurătorii în cuantum de 21.576.087 de lei.

Poliţiştii fac de asemenea investigaţii privind nereguli în derularea achiziţiilor publice, fiind vorba despre în 1.147 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 397 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 5 persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de 6.016.840 de lei.

Alte 1.138 de dosare de urmărire penală vizează infracţiuni de spălare a banilor, în aceste speţe valoarea prejudiciului asigurat ridicându-se la 100.369.540 de lei.

Pentru alte nereguli din sfera criminalităţii economice, poliţiştii au aplicat 3.690 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 17.935.000 de lei.

„În primele 7 luni ale anului, structurile de investigare a criminalităţii economice din ţară au desfăşurat 229 de acţiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracţionale şi probarea activităţii infracţionale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.286 de percheziţii domiciliare şi au fost puse în aplicare 422 de mandate de aducere. De asemenea, au fost înregistrate 24.749 de infracţiuni şi cercetate 6.636 de persoane, pentru infracţiuni de natură economico – financiară, pentru 437 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive (64 de arestare preventivă, 14 de arest la domiciliu, 250 de control judiciar, 2 control judiciar pe cauţiune şi 107 reţineri)”, conform datelor date publicității de către IGPR.