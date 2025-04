CV-ul unui senator POT cu o condamnare la activ și cursuri la „Academic Singles”, deliciul internetului

Senatorul Paul Ciprian Pintea, aflat la primul mandat, câștigat pe listele POT, a devenit peste noapte vedetă pe rețele sociale. CV-ul său este subiect de glume, în schimb dosarele penale în care a fost cercetat sunt cât se poate de serioase.

Paul Ciprian Pintea este unul dintre cei șapte senatori ai Partidului Oamenilor Tineri (POT), iar în ultimele ore a devenit subiect de glume pe Internet. Motivul îl constituie datele din CV-ul său, care sunt comentate și contestate.

Senatorul are, conform datelor Wikipedia, 37 de ani. A fost ales în decembrie 2024 senator la Zalău, candidând din partea Partidului Oamenilor Tineri. În ultimele ore au apărut mai multe postări în care senatorul este acuzat că și-a „măsluit” CV-ul oficial, strecurând mai multe informații false, și că de fapt nu ar fi reușit nici măcar să finalizeze cursurile liceale, fiind acuzat că ar fi absolvit doar gimnaziul. Senatorul a fost de asemenea cercetat în două dosare penale, fiind acuzat în două rânduri de comiterea de infracțiuni la regimul rutier (conducere fără permis), în unul dintre dosare Paul Ciprian Pintea fiind condamnat, în martie 2024, la un an și două luni de închisoare, cu amânarea executării pedepsei.

Despre dosarele sale, șefa POT, Anamaria Gavrilă, declara, potrivit Cluj Just, în 4 decembrie 2024: „Vom investiga și în consecință, vom lua măsuri, care pot fi chiar cererea de a i se invalida mandatul. Totuși este pe locul 2 la Senat și posibilitatea de a fi senator e foarte mică”.

Urmează cursuri la o agenție de matrimoniale, potrivit CV-ului

Informațiile menționate de senatorul POT în Curriculum Vitae (CV) fac de câteva ore deliciul Internetului.

Conform CV-ului, parlamentarul are permis de conducere pentru categoriile A,B,C, și E. Este căsătorit, este ortodox și are, la cei 37 de ani, o vechime în muncă de 12 ani.

Înainte de a deveni parlamentar a lucrat, timp de șase ani (martie 2018 - aprilie 2024) în domeniul de activitate „transport internațional de bunuri și persoane”. Senatorul spune că a fost „administrator la P.F.A. PINTEA PAUL CIPRIAN”, mențiunea atrăgând nenumărate glume. În perioada februarie 2013 – martie 2018 a lucrat la SC TAKATA JIBOU SRL, în Jibou, ca tehnician de calitate, respectiv inspector de calitate. Acesta ar fi, potrivit CV-ului oficial, primul loc de muncă, deși în același document menționează că a finalizat studiile liceale în anul 2004, iar la cursuri universitare s-a înscris anul trecut, în 2024.

„2024 - prezent, urmează cursurile on-line, durată 4 ani, specializarea „Business Management” - tip Cambridge - Business Academy, profil management” este mențiunea din CV după operarea unei importante modificări. Inițial, senatorul menționase că urmează cursuri on-line cu durata de 4 ani la... Academic Singles, în fapt un site de matrimoniale.

Activitatea în Parlament, pe de altă parte, este aproape inexistentă: zero declarații politice, zero întrebări, zero interpelări, o singură luare de cuvânt (probabil la depunerea jurământului) și doar 47 de voturi din 70.

Conform declarației de avere, senatorul Paul Ciprian Pintea deține, împreună cu soția sa, un apartament de 55 m.p., cumpărat în 2016. Are două mașini: un BMW din 2003 și Audi A 6 din 2006. Nu are bijuterii, nu are alte bunuri de valoare, iar anul trecut a încasat un venit total de 45.000 lei, de la două firme, în calitate de tehnician de calitate, venitul său fiind mai mic decât al soției (care a realizat un venit de 53.000 lei). De remarcat că una dintre firmele de la care a obținut în 2024 venitul (a obținut venit de la Joyson Safety Sistem Jibou și, respectiv, Michelin Zalău) este alta decât PFA-ul la care senatorul menționează în CV că și-ar fi desfășurat activitatea profesională din 2018 încoace.