Părțile bune și deficiențele intervenției pompierilor la Crevedia ANALIZĂ

Un expert în protecție civilă a explicat că la Crevedia pompierii au evitat raderea localității de pe fața pământului, dar susține și că s-a dovedit că militarii care au participat la intervenție nu au experiență pentru astfel de cazuri.

Sub protecția anonimatului, un expert în protecție civilă a explicat pentru „Adevărul“ cum pompierii militari au evitat o catastrofă de proporții inimaginabile la Crevedia reușind să răcească suficient de mult alte cisterne cu GPL care erau în cadrul stației incendiate. Totuși, expertul atrage atenția că salvatorii militari care au acționat la Crevedia au dat dovadă de o oarecare de lipsă de experiență în astfel intervenții.

„La Crevedia, pompierii au reușit să evite practic un cataclism. Dacă explodau și alte două sau trei cisterne care mai erau în zonă, localitatea era rasă de pe fața pământului, practic. Suflul deflagrațiilor ar fi pus la pământ absolut tot. Din fericire, acest lucru a fost evitat de pompierii care au reușit să răcească suficient de mult respectivele cisterne, iar GPL-ul nu a ajuns la temperatura de explozie“, spune specialistul în protecție civilă.

Totuși, expertul are și unele semne de întrebare cu privire la modul în care s-a intervenit la Crevedia. „A fost mai mult decât evidentă lipsa de experiență a militarilor când vorbim de astfel de intervenții mai speciale. Dacă nu faci totul ca la carte, situația poate ajunge într-un punct foarte periculos. În primul rând, trebuia păstrat un perimetru mai mare și era obligatoriu ca la intervenția imediată să participe pompieri echipați cu costume de protecție anticalorică. Așa spun fișele de securitate întocmite conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, unde la un moment dat se precizează că la astfel de intervenții se utilizează «în toate cazurile îmbrăcăminte rezistentă la foc şi antistatică pe termen lung». Unele persoane se întrebau dacă au pompierii așa ceva în dotare. Sigur că au. Fiecare mașină modernă de intervenție, cum sunt acum majoritatea în Capitală, are în dotare două astfel de costume, dar nu au fost utilizate“, spune specialistul.

Semnele care anunță deflagrația

Revenind la lipsa de experiență la astfel de intervenții, expertul a subliniat că există niște semne care prevestesc explozia. „Dacă acestea sunt observate la timp, zona poate fi total evacuată înainte de deflagrație. GPL-ul explodează atunci când ajunge la o temperatură de 450 de grade, dar, până acolo, cei care intervin pot observa cedarea supapelor de siguranță, lucru care s-a auzit în filmările realizate la fața locului. În plus, o astfel de cisternă se umflă pur și simplu înainte de explozie. În acel moment, o deflagrație este iminentă, la fel ca și atunci când corpul cisternei devine violet la culoare din cauza temperaturii. Dacă toate aceste semne erau cunoscute și se reacționa la apariția lor, acum nu mai aveam pompieri răniți de explozie, cel mai probabil“, a explicat expertul.

Specialistul are și un scenariu al producerii tragediei de la Crevedia. „Cel mai probabil, din diverse motive, șoferul unei cisterne, care în paranteză fie spus trebuia să fi trecut printr-un curs de operatori de astfel de substanțe, a vrut să mute combustibilul într-un alt rezervor. S-a utilizat o pompă manuală, care cu siguranță avea unele scăpări, iar gazul s-a aprins de la electricitatea statică. După aprindere, sosiți la fața locului, pompierii ar fi trebuit să facă perdea de apă peste recipient pentru răcire sau chiar să utilizeze un turbojet cu apă. Oricum, demersurile lor nu au avut succes, s-a ajuns la temperatura de aprindere și a urmat deflagrația“, a precizat expertul.

Povestea căștilor de protecție

După explozia de la Crevedia, unele voci au contestat calitatea căștilor de protecție purtate de pompieri, dar secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat nu a întârziat să dea replica susținând că respectivele echipamente arătate cu degetul pe internet nici măcar nu există în inventarul pompierilor militari. „Așa arată casca unui pompier-erou de la Crevedia, județul Dâmbovița. 26.08.2023. Poate ne explică și nouă cineva cu ce firme s-au încheiat contractele pentru echipamentul pompierilor și al polițiștilor??? Să lucrezi cu un asemenea echipament și să fii și eficient înseamnă că omul care îl poartă este într-adevăr special și pregătit. Cum să ți se topească casca de protecție și echipamentul de protecție pe care îl porți??? Casca și echipamentul, conform fișei de echipare, ar trebui să fie megaignifuge, că d-aia îi zice de protecție, trebuie să te protejeze!!!!????“, se arată într-o postare pe Facebook a Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.

În replică, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat că din informaţiile sale niciun pompier care a purtat cască şi a participat la intervenţie în urma exploziilor care au avut loc la Crevedia nu are leziuni la nivelul capului. „Eu nu am niciun pompier care are leziuni la nivelul capului, cel puţin din ce ştiu, şi care a purtat cască“, a spus Arafat.

Secretarul de stat susține că pe internet au apărut fotografii cu căşti deteriorate, dar că aceste echipamente nu sunt în dotarea pompierilor. „Pe internet circulă... Aceasta, de exemplu, este o cască pe care eu nu am văzut-o folosită de pompierii noştri în ultima perioadă. Îmi arătaţi o cască argintie. Pompierii noştri au căşti roşii, în mare parte. Dacă cineva a avut cască personală, înseamnă că avem o problemă. Această cască nu ştiu să facă parte din dotare. Casca este argintie, nu este o cască care există la noi în dotare. (...) Nu face parte din dotarea pompierilor“, a precizat Raed Arafat.