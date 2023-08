Iohannis: Aștept ca instituțiile abilitate să-și facă datoria și cei vinovați să primească pedepse exemplare

Președintele Klaus Iohannis a subliniat în urma întâlnirii cu medicii și pacienții din Spitalul Clinic de Urgență București, că autoritățile trebuie să își facă treabă, iar cei vinovați de tragedia de la Crevedia să primească pedepse exemplare.

„Nu vreau în acest moment să acuz pe nimeni, dar aștept ca instituțiile abilitate să-și facă datoria, să vină cu explicații, cei vinovați să primească pedepse exemplare și acolo unde sistemul nu funcționează, unde corelările din lege nu sunt bune, unde procedurile nu sunt suficient de bune, unde se calcă în picioare autorități care au toți aceeași competență și niciunul nu se duce până la rădăcina fenomenului, acestea să fie lămurite, clarificate, pentru a preveni în viitor astfel de evenimente”, a spus președintele Klaus Iohannis în cadrul unei vizite la Spitalul Clinic de Urgență București.

„Am avut în ultimele săptămâni tragedie după tragedie. Am avut tragedia de la 2 Mai, am avut tragedia de la Botoșani, am avut tragedia de la Crevedia, am avut pe urmă tragedia de la Alba. Sigur, toate pot fi clasificate ca accidente, dar cred că autoritățile, instituțiile abilitate trebuie să meargă mult, mult mai mult în profunzime”, a mai arătat președintele.

Totodată, șeful statului a subliniat că este „inacceptabil să dăm din umeri și să mergem mai departe”, arătnd că „o astfel de serie de accidente, de tragedii, nu poate să rămână fără urmări clare, care scot în evidență ce s-a întâmplat și ce se poate face mai bine”.

Președintele Klaus Iohannis a mai arătat că acum este „foarte, foarte important ca persoanele care au suferit să primească tot ce se poate face, ca cei care sunt răniți să poată să revină cât mai repede la munca lor. Este însă momentul să ne gândim și la familiile victimelor, să le arătăm că suntem real alături de ei, că înțelegem suferința și fiecare în zona lui încearcă să vină cu un ajutor pentru ei. Aceste lucruri sunt cele care sunt urgente, care trebuie să se întâmple acum. Dar deja trebuie să vedem și un pic mai departe”.